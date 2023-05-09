Fregadora-aspiradora B 150 R + R 75
Fregadora-aspiradora compacta con conductor sentado B 150 R + R 75 (funcionamiento a batería) con dos cepillos cilíndricos (75 cm) y depósitos de 150 l. Excelente para superficies de mediano tamaño (2500–5000 m²). Con función FACT.
La forma corta y estrecha de la fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + R 75 la convierte en un equipo fácilmente maniobrable. Los dos cepillos cilíndricos de 75 centímetros de ancho aseguran la máxima limpieza en superficies sinuosas. La función FACT permite el ajuste de la velocidad de los cepillos en tres niveles según las necesidades. Con el interruptor EASY Operation y los elementos de control codificados por colores, el control del equipo resulta sumamente sencillo. El gran display en color permite realizar todos los ajustes de forma cómoda. Con el sistema KIK se definen derechos de acceso para una mejor protección contra el manejo erróneo. El modo eco!efficiency reduce el consumo energético y de agua y el nivel de ruido. Disponibles opcionalmente: el sistema patentado de lavado de depósitos para una limpieza higiénica del depósito de agua sucia y la función Auto Fill para el llenado del depósito de agua limpia con ahorro de tiempo. Cargador para montaje empotrado disponible opcionalmente. (Este es un ejemplo de configuración. Existen diferentes variantes de equipamiento).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|750
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|950
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Depósito de suciedad (l)
|7
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|560
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2300
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 800 x 1410
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química