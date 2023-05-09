La forma corta y estrecha de la fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería B 150 R + R 75 la convierte en un equipo fácilmente maniobrable. Los dos cepillos cilíndricos de 75 centímetros de ancho aseguran la máxima limpieza en superficies sinuosas. La función FACT permite el ajuste de la velocidad de los cepillos en tres niveles según las necesidades. Con el interruptor EASY Operation y los elementos de control codificados por colores, el control del equipo resulta sumamente sencillo. El gran display en color permite realizar todos los ajustes de forma cómoda. Con el sistema KIK se definen derechos de acceso para una mejor protección contra el manejo erróneo. El modo eco!efficiency reduce el consumo energético y de agua y el nivel de ruido. Disponibles opcionalmente: el sistema patentado de lavado de depósitos para una limpieza higiénica del depósito de agua sucia y la función Auto Fill para el llenado del depósito de agua limpia con ahorro de tiempo. Cargador para montaje empotrado disponible opcionalmente. (Este es un ejemplo de configuración. Existen diferentes variantes de equipamiento).