Fregadora-aspiradora B 150 R + R 90
La B 150 R + R 90 para superficies de mediano tamaño de entre 3000 y 6000 m². La fregadora-aspiradora compacta con conductor sentado a batería incorpora dos cepillos cilíndricos (90 cm), depósitos de 150 l y función FACT.
La fregadora-aspiradora con conductor sentado a batería es muy ágil gracias a su forma corta y estrecha y llega incluso hasta las superficies interiores más sinuosas. Gracias al modo eco!efficiency, el consumo energético y de agua y el nivel de ruido producido se reducen significativamente. El equipo cuenta con dos cepillos cilíndricos (ancho de trabajo 90 centímetros). La función FACT permite ajustar la velocidad de los cepillos según las preferencias. El código de colores de los elementos de control y el interruptor EASY Operation facilitan considerablemente el manejo. Todos los ajustes se realizan en el display en color de gran tamaño. Para mejorar la protección contra manejo erróneo el sistema KIK permite asignar derechos de acceso. La limpieza higiénica y sencilla del depósito de agua sucia es posible gracias al sistema patentado de lavado de depósitos disponible opcionalmente. La función Auto Fill también opcional sirve para el llenado sencillo y rápido del depósito de agua limpia. Cargador para montaje empotrado disponible opcionalmente. (Ejemplo de configuración; otras variantes de equipamiento disponibles).
Características y ventajas
Tobera robusta de fundición de aluminio
- Con labios de aspiración Linatex® resistentes y de larga vida útil para unos resultados de aspiración óptimos.
- Cambio rápido y sencillo de los labios de aspiración.
- Desaparece en caso de contacto con la pared para evitar posibles daños.
Cabezal de cepillos cilíndricos con unidad de barrido integrada
- Robusta estructura de fundición de aluminio con grandes ruedas deflectoras.
- Ahorra tiempo gracias al barrido previo integrado de la suciedad gruesa.
- Gran suavidad de marcha y muy silenciosa para usar en lugares sensibles a los ruidos.
Innovador sistema KIK
- Elevada seguridad contra el manejo erróneo.
- Reducción de los costes de servicio.
- Adaptación óptima a las tareas individuales de limpieza sin sobrecargar al usuario.
Auto-Fill (opcional)
- Llenado automático del depósito de agua limpia.
- Conectar la manguera de agua limpia y la entrada de agua se detiene automáticamente cuando el depósito está lleno.
Cuatro baterías para elegir
- Tipo de baterías: 36V/180Ah sin mantenimiento, 36V/180Ah con mantenimiento reducido, 36V/240Ah sin mantenimiento, 36V/240Ah con mantenimiento reducido.
Modo ahorro eco!efficiency
- Consumo reducido de energía.
- 40 % más de tiempo de marcha por carga de batería.
- Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.).
Gran display en color
- Visualización clara del programa en curso.
- Posibilidad de realizar modificaciones sencillas y rápidas de los ajustes.
Sistema patentado de lavado del depósito (opcional)
- Limpieza sencilla del depósito de agua sucia.
- Ahorro de agua de hasta un 70 % en comparación con la limpieza con una manguera de agua habitual.
- Higiene mejorada.
Cargador para montaje a bordo
- No es necesario un cargador por separado.
- Manejo cómodo y sencillo.
- Ajustable a diferentes tipos de baterías.
Dosificación opcional del detergente (DOSE)
- Ahorra detergente.
- Dosificación exacta y homogénea (ajustable de 0 a 3 %).
- Es posible cambiar el detergente sin vaciar el depósito de agua limpia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|900
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1180
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|150 / 150
|Depósito de suciedad (l)
|9
|Batería (V)
|36
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Capacidad ascensional (%)
|10
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|600 - 1300
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²)
|505
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 7
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|61
|Capacidad de absorción (W)
|hasta 2600
|Peso total permitido (kg)
|957
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Batería y cargador para montaje a bordo incluidos
- Cepillos laterales
Equipamiento
- Potente tracción
- Detención automática de agua
- DOSE
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Válvula magnética
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Campos de aplicación
- Centros comerciales / mercados de materiales para construcción
- Aparcamientos
- Para el uso en empresas de transporte y logística
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química