La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R cumple todas las expectativas: equipamiento, ancho útil, longitud de la tobera, diseño y tecnología de fregado se pueden combinar individualmente.

Las necesidades individuales requieren soluciones personalizadas. La fregadora-aspiradora con conductor sentado B 90 R se puede configurar según las necesidades y preferencias del usuario. De forma similar a un vehículo, es posible elegir entre diversas variantes de configuración. Según las preferencias, hay tres anchos útiles (55 cm, 65 cm o 75 cm), dos tecnologías de fregado (rodillo o disco), dos longitudes de tobera y tres diseños a elegir. Para una comodidad total y excelentes resultados de limpieza.

Características y ventajas
Máquinas a medida
  • Se encuentran disponibles diferentes variantes de equipamiento. Desde el modelo Classic, ajustado al presupuesto, hasta el modelo Dose con equipamiento completo.
  • En función de lo deseado, hay disponibles tres anchos útiles y patines traseros de aspiración curvos o rectos.
Diferentes tecnologías de fregado
  • Modelos de discos, especialmente cuando se trata de suelos lisos.
  • En suelos rugosos o para la suciedad muy incrustada, los cepillos cilíndricos ofrecen más ventajas. Además, friegan y recogen la suciedad en un solo procedimiento.
Compartimiento de baterías debajo del asiento
  • Nivel WHISPER para un consumo eléctrico menor y un periodo de servicio más largo.
  • Para cargar cómodamente las potentes baterías solo hay que levantar el asiento.
Configuración del equipo orientada a las necesidades
  • Según se desee, se puede escoger entre diferentes variantes de equipamiento, diferentes anchos útiles y tecnologías de fregado.
Presión de apriete de los cepillos ajustable (opcional)
  • Para adaptar a diferentes recubrimientos de suelos. Ajustable en 4 niveles.
Interruptor EASY
  • Para un manejo sencillísimo. Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY. A través del display se consulta la información más importante y se programan los ajustes.
Cargador para montaje empotrado (opcional)
  • Para todo tipo de aplicaciones. El cargador está siempre a bordo, por lo que el equipo se puede cargar en cualquier parte. El cargador está adaptado óptimamente y garantiza una larga vida útil de las baterías.
FACT (opcional)
  • Para ajustar la velocidad de rotación de los cepillos según las necesidades.
Avance hasta 6 km/h
  • Para superar cuestas más pronunciadas. (Con freno magnético)
Indicación del nivel de agua limpia (opcional)
  • Para la monitorización permanente del agua limpia durante el servicio.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 550 - 750
Ancho útil al aspirar. (mm) 850 - 940
Depósito de agua limpia/sucia (l) 90 / 90
Depósito de suciedad (l) 7
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) 3300
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2475
Batería (V) 24
Capacidad de las baterías (h) máx. 3,5
Presión de apriete de cepillos. (kg) 28 - 37
Consumo de agua (l/min) 2,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 69
Capacidad de absorción (W) 2200
Peso total permitido (kg) 460
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1450 x 800 x 1200

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Detención automática de agua
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
