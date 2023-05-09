Equipo monodisco BDS 43/180 C Classic UL

El BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz) es un robusto equipo monodisco para diversos usos en la limpieza de suelos. Con un engranaje planetario sin mantenimiento y un potente motor de 1500 W.

Nuestro equipo monodisco BDS 43/180 C Classic (120 V/60 Hz), muy robusto, convence por su excepcional relación precio-potencia y por una enorme versatilidad en la limpieza a fondo de suelos. Gracias a su potente motor de 1500 W, es ideal tanto para suelos duros como elásticos y recubrimientos textiles, así como para lijar suelos de parqué desgastados. Su ancho útil de 430 mm hace que sea ideal para la mayoría de aplicaciones en el ámbito de la limpieza de edificios, mientras que el engranaje planetario con ruedas metálicas dentadas y resistentes al desgaste y que no requiere mantenimiento proporciona una larga vida útil y un desgaste y unos costes de mantenimiento muy inferiores en comparación con un engranaje por correa. Incluido en el equipo de serie hay un plato impulsor.

Características y ventajas
Motor potente
Engranaje planetario robusto
Manejo sencillo
Enchufe adicional
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 430
Altura útil (mm) 90
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 30 / 43
Nivel de presión acústica (dB/A) 63
Tipo de corriente (V/Hz) 120 / 60
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 48,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 590 x 430 x 1180

Scope of supply

  • Plato impulsor

Equipamiento

  • Depósito opcional: 10 l
  • Alimentación de red
Campos de aplicación
  • Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios para el uso en oficinas y edificios públicos.
  • Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas
