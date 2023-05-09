Eficiente, rentable y fácil de utilizar: la HDS 7/11-4 M Classic de Kärcher es una limpiadora básica de alta presión con agua caliente monofásica de la gama media. La limpiadora de alta presión con agua caliente está provista de un electromotor de cuatro polos y convence con su amplio equipamiento, así como con el equilibrio entre el mejor resultado de limpieza posible y el máximo respeto al medio ambiente. De ello se ocupan, por un lado, la tecnología de boquillas patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y un mayor rendimiento de la bomba. Y por otro, el exclusivo modo eco!efficiency, la precisa dosificación del detergente y una tecnología de quemadores optimizada. También es máxima la facilidad de utilización para usted como usuario: el panel de instrumentos central, de manejo intuitivo, los indicadores LED y el concepto de movilidad bien pensado le facilitan el manejo, el usoy el transporte del equipo. Y tampoco tiene que hacer concesiones en cuanto a servicio y mantenimiento, ya que todos los componentes que precisan mantenimiento son fácilmente accesibles y los datos de servicio se pueden consultar cómodamente en cualquier momento mediante el interruptor de servicio.