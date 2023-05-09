Hidrolimpiadora HDS 7/11-4 M
La HDS 7/11-4 M de Kärcher con electromotor, dos depósitos de detergente y sistema electrónico de servicio es el equipo básico perfecto de la gama media de las limpiadoras de alta presión con agua caliente.
Eficiente, rentable y fácil de utilizar: la HDS 7/11-4 M Classic de Kärcher es una limpiadora básica de alta presión con agua caliente monofásica de la gama media. La limpiadora de alta presión con agua caliente está provista de un electromotor de cuatro polos y convence con su amplio equipamiento, así como con el equilibrio entre el mejor resultado de limpieza posible y el máximo respeto al medio ambiente. De ello se ocupan, por un lado, la tecnología de boquillas patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y un mayor rendimiento de la bomba. Y por otro, el exclusivo modo eco!efficiency, la precisa dosificación del detergente y una tecnología de quemadores optimizada. También es máxima la facilidad de utilización para usted como usuario: el panel de instrumentos central, de manejo intuitivo, los indicadores LED y el concepto de movilidad bien pensado le facilitan el manejo, el usoy el transporte del equipo. Y tampoco tiene que hacer concesiones en cuanto a servicio y mantenimiento, ya que todos los componentes que precisan mantenimiento son fácilmente accesibles y los datos de servicio se pueden consultar cómodamente en cualquier momento mediante el interruptor de servicio.
Características y ventajas
RentabilidadEn el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.
La mayor eficienciaTecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil.
Seguridad operacionalEl gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 °C. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
Almacenaje
- Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza mediante un elemento de fijación.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.
Concepto de movilidad
- «Principio de la carretilla» con grandes ruedas de neumáticos de goma y rodillo de dirección.
- Cavidad para inclinación integrada para facilitar el transporte en los descansillos.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|350 - 700
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|30 - 110 / 3 - 11
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 155
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|4,6
|Consumo de aceite combustible eco!efficiency (kg/h)
|3,7
|Cable de conexión (m)
|5
|Depósito de combustible (l)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|153,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|165,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Longlife
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Función de detergente: Depósito 20 + 10 l
- ANTI!Twist
- Los depósitos de detergente, protección contra calcificación y combustible se pueden llenar desde el exterior
- Barra de control con indicador luminoso
- Desconexión de presión
- Sistema electrónico de servicio con indicadores led
- Dos depósitos de detergente
- Protección contra funcionamiento en seco
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de plantas de producción
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de instalaciones deportivas