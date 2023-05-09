Hidrolimpiadora HDS 5/13 U
La económica limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 U convence por su presión de trabajo de 130 bar. El nuevo diseño vertical proporciona una movilidad y ergonomía excelentes.
HDS 5/13 U: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente convence por su diseño vertical innovador y bien pensado. Este clase de una concepción de equipo horizontal hace que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. Así, el equipo se puede transportar muy fácilmente en coches familiares y tiene una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Un rendimiento de limpieza altamente eficaz garantiza la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador y un mayor rendimiento de la bomba. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo sencillo y las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora complementan el amplio equipamiento del equipo.
Características y ventajas
Innovador diseño verticalTransporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Filtro fino para aguaProtección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Diseño compactoAlmacenamiento y transporte con poco espacio. Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal. Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|500
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|2,5
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|2,7
|Depósito de combustible (l)
|6,5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|69
|Peso con embalaje incluido (kg)
|77,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción