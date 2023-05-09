Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 UX con un precio atractivo y un innovador diseño vertical convence gracias a la presión de trabajo de 130 bar y el enrollador de mangueras integrado con manguera de 15 m.
HDS 5/13 UX: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente convence por su diseño vertical innovador y bien pensado. Este clase de una concepción de equipo horizontal hace que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. Así, el equipo se puede transportar muy fácilmente en coches familiares y tiene una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Un rendimiento de limpieza altamente eficaz garantiza la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador, mayor rendimiento de la bomba y potente boquilla turbo. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo sencillo, las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora, además del enrollador de mangueras con manguera de alta presión de 15 m complementan el amplio equipamiento del equipo.
Características y ventajas
Enrollador de mangueras integradoAlmacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión. Garantiza un trabajo ergonómico. Tiempos de ajuste reducidos.
Innovador diseño verticalTransporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Filtro fino para aguaProtección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Diseño compacto
- Almacenamiento y transporte con poco espacio.
- Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal.
- Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|500
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Potencia de conexión (kW)
|2,6
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|3,1
|Depósito de combustible (l)
|6,5
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|71
|Peso con embalaje incluido (kg)
|80,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|618 x 1163 x 994
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
Equipamiento
- Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de equipos y aparatos
- Limpieza de talleres
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de piscinas
- Limpieza de instalaciones deportivas
- Limpieza en el proceso de producción
- Limpieza de plantas de producción