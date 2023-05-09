Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX

La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 5/13 UX con un precio atractivo y un innovador diseño vertical convence gracias a la presión de trabajo de 130 bar y el enrollador de mangueras integrado con manguera de 15 m.

HDS 5/13 UX: el equipo básico de la gama de limpiadoras de alta presión con agua caliente convence por su diseño vertical innovador y bien pensado. Este clase de una concepción de equipo horizontal hace que el peso sea reducido y las dimensiones muy compactas. Así, el equipo se puede transportar muy fácilmente en coches familiares y tiene una gran movilidad en suelos irregulares (gracias a las grandes ruedas y al asa de empuje). Un rendimiento de limpieza altamente eficaz garantiza la combinación de tecnología de boquillas patentada, turboventilador, mayor rendimiento de la bomba y potente boquilla turbo. El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales. Un manejo sencillo, las opciones de almacenaje para la manguera y la lanza pulverizadora, además del enrollador de mangueras con manguera de alta presión de 15 m complementan el amplio equipamiento del equipo.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX: Enrollador de mangueras integrado
Enrollador de mangueras integrado
Almacenamiento cómodo y seguro de la manguera de alta presión. Garantiza un trabajo ergonómico. Tiempos de ajuste reducidos.
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX: Innovador diseño vertical
Innovador diseño vertical
Transporte sin fatiga en descansillos o escalones. Ruedas grandes para superficies móviles.
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX: Filtro fino para agua
Filtro fino para agua
Protección segura contra impurezas de la bomba de alta presión. Extraíble desde fuera sin esfuerzo.
Diseño compacto
  • Almacenamiento y transporte con poco espacio.
  • Bomba protegida contra derrames y depósito de combustible para el transporte horizontal.
  • Ideal para pequeños vehículos de servicio.
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
  • Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
  • Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 / 60
Caudal (l/h) 500
Presión de trabajo (bar/MPa) 125 / 12,5
Temperatura (°C) máx. 80
Potencia de conexión (kW) 2,6
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 3,1
Depósito de combustible (l) 6,5
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 71
Peso con embalaje incluido (kg) 80,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 618 x 1163 x 994

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Lanza pulverizadora: 840 mm

Equipamiento

  • Enrollador de mangueras integrado para mangueras de alta presión
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Hidrolimpiadora HDS 5/13 UX
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de equipos y aparatos
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de piscinas
  • Limpieza de instalaciones deportivas
  • Limpieza en el proceso de producción
  • Limpieza de plantas de producción
Accesorios
Detergentes
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste