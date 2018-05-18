Elaboración de platos preparados

Para obtener los productos fina­les, a menudo complejos, deben combinarse diferentes ingredientes y materias primas. Con la com­plejidad de los procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas y, con ello, la importan­cia de una higiene profesional.

La limpieza es esencial

Los platos preparados son recetas complejas cuya elaboración exige unos altos requisitos  de limpieza e higiene.

En la elaboración de platos preparados se combinan materias primas con ingredientes de diferentes características. Con la comple­jidad de estos procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas, que tan solo puede evitar con una limpieza e higiene ópti­mas. Para la eliminación fiable de grandes cantidades de suciedad de cintas transporta­doras, instalaciones de producción y suelos son ideales nuestros potentes aspiradores en seco y en húmedo con dos motores, depósitos de acero inoxidable y controles electrónicos del nivel de llenado. También puede utilizar nuestras limpiadoras de alta presión modelo Food en su versión en acero inoxidable. Son resistentes al agua caliente hasta 85 °C y dis­ponen de dos depósitos de detergente con función de aclarado. Todas las piezas de latón especial que conducen agua son aptas para el contacto con alimentos.

En todas las superficies y sin dejar rastro de manchas

Puede limpiar amplias superficies de manera eficaz y rentable con nuestras barredoras­ aspiradoras y fregadoras­aspiradoras confi­gurables individualmente, disponibles en diferentes tamaños y variantes. Nuestras barredoras­aspiradoras con conductor sen­tado y con limpieza automática del filtro Tact logran unos resultados de limpieza óptimos. El cepillo cilíndrico de barrido en el eje tra­sero permite superar descansillos altos sin problemas. Gracias al llenado automático de agua limpia, nuestras fregadoras­aspiradoras con conductor sentado o de pie se consigue ahorrar tiempo, y con Dose, la dosificación de detergente exacta y uniforme del 0 al 3 %, además mucho detergente.

