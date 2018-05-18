La limpieza es esencial

Los platos preparados son recetas complejas cuya elaboración exige unos altos requisitos de limpieza e higiene.

En la elaboración de platos preparados se combinan materias primas con ingredientes de diferentes características. Con la comple­jidad de estos procesos aumenta el peligro de contaminaciones cruzadas, que tan solo puede evitar con una limpieza e higiene ópti­mas. Para la eliminación fiable de grandes cantidades de suciedad de cintas transporta­doras, instalaciones de producción y suelos son ideales nuestros potentes aspiradores en seco y en húmedo con dos motores, depósitos de acero inoxidable y controles electrónicos del nivel de llenado. También puede utilizar nuestras limpiadoras de alta presión modelo Food en su versión en acero inoxidable. Son resistentes al agua caliente hasta 85 °C y dis­ponen de dos depósitos de detergente con función de aclarado. Todas las piezas de latón especial que conducen agua son aptas para el contacto con alimentos.