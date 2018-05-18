Industria alimentaria

Como líder a nivel mundial en tecnología alimentaria, ofrecemos soluciones de limpieza económicas y técnicamente avanzadas para el procesado de alimentos en cada una de las áreas del proceso de producción. Esto incluye las instalaciones de producción, como las zonas destinadas a oficinas y recintos exteriores, desde la maquinaria standard hasta soluciones de limpieza completas adaptadas a las necesidades del cliente, desde la primera consulta y planificación, hasta la puesta en marcha y servicio post-venta completo.