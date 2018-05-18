Elaboración de productos de panadería y pastelería

Mucho más que solo aspirar

Para poder hacer frente a diferentes tipos de suciedad, como polvo de harina y azúcar, resi­duos pegajosos de masa y dulces o incrusta­ciones resistentes, en Kärcher le ofrecemos una completa gama de soluciones de limpieza.

Desde la entrega de las materias primas hasta la entrega mediante vehículo. Para silos de harina sin un sistema de limpieza integrado, elija una de nuestras soluciones de sistema modulares para la limpieza de depósitos y silos, que podemos adaptar específicamente a sus necesidades individuales.