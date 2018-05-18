Elaboración de productos de panadería y pastelería
Aquí abundan la harina fina, el azúcar en polvo y las incrustaciones resistentes y los residuos viscosos de masa y dulces. Nuestros aspiradores, especialmente los modelos con accesorio especial para hornos y el hielo seco eliminan estos residuos y, por tanto, sus problemas.
Mucho más que solo aspirar
Para poder hacer frente a diferentes tipos de suciedad, como polvo de harina y azúcar, residuos pegajosos de masa y dulces o incrustaciones resistentes, en Kärcher le ofrecemos una completa gama de soluciones de limpieza.
Desde la entrega de las materias primas hasta la entrega mediante vehículo. Para silos de harina sin un sistema de limpieza integrado, elija una de nuestras soluciones de sistema modulares para la limpieza de depósitos y silos, que podemos adaptar específicamente a sus necesidades individuales.
Elaboración de masas y dulces
Nuestros aspiradores a medida aspiran el polvo de harina y azúcar directamente en el momento de su formación. Las otras insta la ciones no se ensucian, su producción funciona sin problemas y sin tiempos de inactividad. O bien utilice nuestros aspiradores móviles para las categorías de polvo L/M/H, así como para la zona con peligro de explosión 22.
Hornos
Con nuestro juego para la limpieza de hornos ya no tiene que esperar a que se enfríen los hornos para su limpieza. El depósito de plástico es resistente al calor y a sustancias ácidas y lejías.
Limpieza sin agua
Las cintas transportadoras, las instalaciones con componentes eléctricos y todas las zonas que deben limpiarse en seco o que se encuentran directamente en el proceso de producción pueden limpiarse de la suciedad resistente con hielo seco, sin nada de agua. No es necesario desmontarlas. Para ello se aceleran pellets de dióxido de carbono congelado a –79 °C en aire comprimido. Al contactar con la superficie por limpiar, esta se enfría y se fisura la película de suciedad. Los pellets se subliman de manera repentina y pudiéndose aspirar la suciedad fácilmente.