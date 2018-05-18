Producción y envasado de bebidas

Las empresas de la industria cer­vecera y de bebidas deben garan­tizar que sus productos sean per ­fectos en cuanto a sabor e higiene, lo cual no es tarea fácil teniendo en cuenta las grandes cantidades, la elevada humedad del aire, los estrechos caminos, las grandes superficies de almacenamiento y las tuberías kilométricas.

icon_arrow

KM_125_bevergass_app_2_406x406

Limpieza refrescante

Para fabricar bebidas con una calidad constante y un sabor impecable, la lim­ pieza debe estar adaptada de manera óptima al proceso de producción.

Con nuestras barredoras­aspiradoras con con­ductor sentado y con cepillo lateral de media luna, protege de la suciedad a sus mercancías en el exterior y en el almacén. Las superficies grandes y las esquinas se pueden limpiar muy cómodamente y en poco tiempo, en tan solo unas pocas pasadas. Otras ventajas para usted son el vaciado en alto electrohidráulico, la limpieza del filtro Tact totalmente automática para un trabajo casi sin polvo o el sistema Intelligent Key de Kärcher, con el que pueden asignarse diferentes derechos a diferentes usuarios. Puede limpiar depósitos y tuberías con nuestras limpiadoras de alta presión móviles, así como con nuestras instalaciones de alta presión estacionarias con varios pun­tos de uso. Las instalaciones de alta presión estacionarias están listas en todo momento con solo pulsar un botón, sin tiempos de ajuste ni transporte de equipos móviles. Con accesorios como la manguera para limpieza de tuberías y las boquillas para limpieza de tuberías, las tuberías quedan totalmente limpias. La manguera de 4 m entra en la tubería a través de la boquilla para limpieza de tuberías con las boquillas orientadas 30° hacia atrás.

Limpieza en profundidad con vapor

El elevado nivel de humedad en la fabricación de bebidas favorece la formación de moho. Limpie lugares críticos con nuestras limpia­doras de vapor para conseguir una desinfec­ción eficaz sin productos químicos. Certificado por un laboratorio independiente. Con nuestra limpiadora de superficies de acero inoxidable con aspiración del agua sucia puede limpiar incluso las paredes con agua caliente hasta a 85 °C. Para pasillos y zonas de almacén estrechas puede utilizar nuestras fregadoras­ aspiradoras totalmente configurables: los cabezales de cepillos, toberas, funcionamiento de red o con batería, así como muchos otros detalles de equipamiento adicionales pueden elegirse según las necesidades.

HDS_E_FR_workshop_app_ant_2_406x203
Pipe_clean_HD_san_app_sl_4_406x203
FR_30_Easyforce_food_ind_app_sl_1_406x203
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
T.: ++1 809 379-3700

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2025 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste