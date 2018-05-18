Producción y envasado de bebidas

Limpieza refrescante

Para fabricar bebidas con una calidad constante y un sabor impecable, la lim­ pieza debe estar adaptada de manera óptima al proceso de producción.

Con nuestras barredoras­aspiradoras con con­ductor sentado y con cepillo lateral de media luna, protege de la suciedad a sus mercancías en el exterior y en el almacén. Las superficies grandes y las esquinas se pueden limpiar muy cómodamente y en poco tiempo, en tan solo unas pocas pasadas. Otras ventajas para usted son el vaciado en alto electrohidráulico, la limpieza del filtro Tact totalmente automática para un trabajo casi sin polvo o el sistema Intelligent Key de Kärcher, con el que pueden asignarse diferentes derechos a diferentes usuarios. Puede limpiar depósitos y tuberías con nuestras limpiadoras de alta presión móviles, así como con nuestras instalaciones de alta presión estacionarias con varios pun­tos de uso. Las instalaciones de alta presión estacionarias están listas en todo momento con solo pulsar un botón, sin tiempos de ajuste ni transporte de equipos móviles. Con accesorios como la manguera para limpieza de tuberías y las boquillas para limpieza de tuberías, las tuberías quedan totalmente limpias. La manguera de 4 m entra en la tubería a través de la boquilla para limpieza de tuberías con las boquillas orientadas 30° hacia atrás.