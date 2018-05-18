Producción industrial de alimento para animales
La alta calidad de los alimentos tan solo puede garantizarse con unas condiciones de producción controladas. Las contaminaciones deben desterrarse de manera fiable. Y la aspiración de grandes cantidades de polvo volátil, viscoso o húmedo supone un verdadero reto.
Alimento limpio para todos los animales
La producción de una alimentación de calidad para animales de cría y domésticos supone unos elevados requisitos en lo
que respecta a la limpieza y la higiene en la producción.
La producción de alimento secos libera grandes cantidades de polvo, seco, pegajoso o húmedo. Para el uso móvil, estará equipado de manera profesional con nuestros aspiradores para uso industrial con depósito de acero inoxidable. Para grandes cantidades de polvo, por ejemplo, en la producción de piensos secos, nuestros aspiradores y aspiradores estacionarios, con mangueras estáticas inductivas y diversas boquillas, han demostrado su eficacia. Gracias a ellos puede aspirar grandes cantidades de polvo rápidamente, incluso en el trabajo por turnos. La limpieza higiénica de silos y depósitos es perfectamente posible con nuestras soluciones de sistema modulares configuradas de acuerdo con las necesidades. Le ofrecemos componentes combinables libremente entre sí: cabezales de limpieza interior, bombas de alta presión, generadores de agua caliente, control, accesorios y detergentes.
Gestión de flotas online en tiempo real
Con Kärcher Fleet tiene a su disposición la gestión de flotas más moderna para equipos de limpieza y optimiza la utilización y la vida útil de sus equipos. También se pueden gestionar equipos de otros fabricantes.
Condiciones de trabajo sanas
A causa del aire de la zona de producción, a menudo caliente y seco, sus empleados deben beber regularmente. Nuestros dispensadores de agua WPD configurables ofrecen cinco tipos de agua distintos con una calidad de los alimentos perfecta: agua sin gas (fría o
a temperatura ambiente), agua con gas carbónico y agua caliente o muy caliente.