Procesado posterior de frutas y verduras
Allá donde se deban procesar frutas y verduras, las tareas de limpieza son variadas. Los restos de producción en los equipos y en el suelo, las zonas exteriores y, por supuesto, en los contenedores de transporte exigen unos elevados requisitos en los equipos y los procesos de limpieza.
Limpieza impecable
En el tratamiento de frutas y verduras, las principales tareas de limpieza se centran en evitar contaminaciones cruzadas, recubrimientos y corrosión.
Los productos naturales a menudo traen consigo suciedad en el momento de la entrega. Con nuestros vehículos municipales configurables individualmente puede limpiar exteriores rápidamente y a fondo. Con el sistema de sustitución rápida sin herramientas para los más diversos equipos adicionales, puede equipar su barredora en un santiamén para cuidar el césped o para el servicio durante la estación invernal. En interiores puede utilizar nuestras manejables fregadorasaspiradoras con conductor sentado para la limpieza de suelos. Un labio de secado en forma de «V» proporciona aquí una recogida a fondo de la suciedad. Con el sistema de enjuague opcional del depósito puede obtener una higiene incluso mejor. En total, ahorra hasta un 70 % de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua.
Higiene en la producción y el envasado
Limpie y desinfecte las instalaciones de producción rápida y eficazmente con nuestra limpiadora de alta presión modelo Food blanca con enrollador de mangueras integrado, manguera de alta presión adecuada para alimentos, ruedas grises y resistentes a la abrasión y accesorios específicos para cada aplicación. Elija entre chorro de alta presión, chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). El último se necesita para la aplicación del detergente. El accesorio adecuado para aplicar espuma en instalaciones de producción es la lanza de espuma con bidón de detergente. Para la limpieza de bidones, contenedores de acero inoxidable y contenedores IBC, en nuestro limpiador de bidones encontrará un sistema modular con cabezales de limpieza para una presión de funcionamiento de hasta 200 bar, temperaturas del agua de hasta 90 °C y detergentes alcalinos o ácidos. Los restos gruesos de frutas y verduras se pueden eliminar cómodamente con nuestros aspiradores en seco y en húmedo. Con la boquilla para calzadas puede aspirar líquidos a fondo. Y mediante la manguera de desagüe puede vaciar el depósito con facilidad.