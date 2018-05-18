Procesado posterior de frutas y verduras

Limpieza impecable

En el tratamiento de frutas y verduras, las principales tareas de limpieza se centran en evitar contaminaciones cruzadas, recubrimientos y corrosión.

Los productos naturales a menudo traen con­sigo suciedad en el momento de la entrega. Con nuestros vehículos municipales configu­rables individualmente puede limpiar exte­riores rápidamente y a fondo. Con el sistema de sustitución rápida sin herramientas para los más diversos equipos adicionales, puede equipar su barredora en un santiamén para cuidar el césped o para el servicio durante la estación invernal. En interiores puede utilizar nuestras manejables fregadoras­aspiradoras con conductor sentado para la limpieza de suelos. Un labio de secado en forma de «V» proporciona aquí una recogida a fondo de la suciedad. Con el sistema de enjuague opcio­nal del depósito puede obtener una higiene incluso mejor. En total, ahorra hasta un 70 % de agua en comparación con la limpieza con una manguera de agua.