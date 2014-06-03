Industria química
Una combinación de éxito: productividad y limpieza. Para eliminar la contaminación más variada en la industria química son absolutamente imprescindibles equipos de limpieza fiables y eficaces. Los equipos de Kärcher ofrecen la solución adecuada para cada zona: instalaciones de producción, depósitos, oficinas y superficies exteriores. Como proveedor de sistemas potentes, Kärcher le ofrece todo lo necesario para la limpieza: equipos de limpieza, detergentes y accesorios individuales. Los equipos de tecnología innovadora de Kärcher, con su manejo sencillo, gran potencia y concebidos para las condiciones más duras, llevan a cabo todas las tareas de limpieza de forma rápida y eficaz.
Se adapta perfectamente al proceso: la limpieza.
Los equipos de Kärcher se caracterizan por su modo de construcción robusto, manejo sencillo y campos de aplicación flexibles. Justamente en el proceso de producción estas propiedades resultan decisivas para limpiar sus instalaciones de manera rápida y segura. Todas las soluciones de limpieza han sido concebidas para que la producción pueda continuar sin interrupción también durante el proceso de limpieza. Para ello, es importante que pueda reaccionar de forma flexible a las requisitos más variados, como atascos de producción o líquidos derramados.
Limpieza en uso continuo
Los aspiradores industriales eliminan la suciedad húmeda y seca de cualquier tipo de superficie, incluso en las zonas de difícil acceso. Se manejan con facilidad, son flexibles y utilizan la tecnología de turbinas más reciente para una potencia de aspiración alta y constante.
Limpieza eficaz con alta presión
La contaminación viscosa de las instalaciones de producción se elimina de forma segura con los equipos de Kärcher: adhesiones de sustancias sólidas y líquidas o aceites pegajosos.
Limpieza de la suciedad más incrustada de forma respetuosa
Los tipos de suciedad especialmente resistentes que se producen por el cambio de lotes, como pinturas, grasas, aceites, restos de silicona, goma o termoplásticos, requieren una limpieza potente que elimine la suciedad completamente, sin atacar las superficies de las instalaciones de producción. Allí donde no pueda utilizarse agua, los peletizadores son especialmente adecuados para eliminar la suciedad. Y es que, tras la limpieza, el hielo seco se transforma en dióxido de carbono gaseoso sin dejar restos.
Nuestros productos para la limpieza en el proceso de producción
Solo una instalación limpia es una instalación con futuro.
Kärcher ofrece equipos de limpieza, detergentes y accesorios adecuados para cada campo de aplicación: desde las naves de producción hasta las zonas de oficinas y públicas, pasando por los terrenos de una empresa. No importa si hay que aspirar residuos húmedos o materiales secos, si hay que eliminar residuos de producción fregando y aspirando o si hay que barrer la extensa zona exterior: el programa de Kärcher cuenta con los equipos idóneos para todos los requisitos.
Superficies de almacén relucientes
En las superficies lisas de las naves de producción y de los almacenes, se elimina de forma segura y con poco esfuerzo todo tipo de suciedad, como líquidos, granulados o aceites. En este sentido, las fregadoras-aspiradoras aúnan las ventajas de la pulverización y la extracción con la fuerza mecánica de los cepillos. Gracias a ello, estos equipos son perfectos para eliminar la suciedad de superficies grandes, ahorrando dinero al mismo tiempo.
Superficies exteriores barridas en un abrir y cerrar de ojos
Las áreas duras de asfalto, las superficies exteriores rugosas e incluso las rampas inclinadas quedarán perfectamente limpias. Para exteriores especialmente grandes, la gama incluye barredoras-aspiradoras con un rendimiento de superficie de hasta 6000 m².
Los mejores resultados en todas partes
Para la limpieza manual diaria: con los aspiradores de Kärcher, podrá eliminar los ensuciamientos a fondo y de forma absolutamente potente. Hay un accesorio adaptado especialmente para cada tipo de suelo: alfombras, laminados o suelos de PVC.
Nuestros productos para la limpieza de instalaciones de producción
Limpieza del recipiente adaptada a sus necesidades.
Desde hace más de tres décadas, Kärcher es sinónimo de soluciones de sistemas fiables y potentes para la limpieza del recipiente. Instalaciones probadas de forma intensiva y perfeccionadas garantizan un producto completamente desarrollado, eficaz y energéticamente eficiente. Lo mejor de todo es que gracias a su estructura modular, pueden fabricarse completamente a medida. Serán sus requisitos los que determinen los componentes. Para ello, el servicio técnico de Kärcher se pondrá a su disposición, apoyándole de forma activa desde la planificación hasta la construcción, sin olvidar el mantenimiento.
Limpieza para recipientes de procesos
Para la limpieza interior de recipientes de reactores con ensuciamientos derivados de productos de silicio, Kärcher ofrece un sistema profesional y rentable: limpieza, secado y estación de filtrado. El detergente se introduce en el circuito y se reutiliza posteriormente.
Limpieza fácil de depósitos grandes
La unidad de limpieza móvil con alta presión SHD-R 3000 FLM es idónea para la limpieza de depósitos grandes. Dispone de un brazo telescópico regulable en altura e inclinación con limpiador interior. La imagen muestra un cabezal para limpieza interior adaptado a los requisitos/necesidades del usuario y un brazo de una longitud especial.
Especial para barriles ligeros
Las estaciones de limpieza de Kärcher para barriles permiten la limpieza rápida de depósitos ligeros con un diámetro máximo de 750 mm, independientemente de su forma. La estación de lavado con cabezales de limpieza y cuba de circuito cerrado viene premontada, con lo cual puede utilizarse de inmediato.
Resultados perfectos para tamaños estándar
Para los depósitos IBC, Kärcher ofrece la solución de limpieza adecuada a cada tipo de material y suciedad. A temperaturas del agua de hasta 90 °C, los contenedores IB se limpian eficazmente.