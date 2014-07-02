Adaptador para manguera de riego

Adaptador para el conector para mangueras de riego, ideal para conectar directamente todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida.

El adaptador de mangueras de riego permite la conexión directa de todos los cepillos de Kärcher a las mangueras de riego con sistema de conexión rápida. La regulación y la parada de agua se realizan directamente en el adaptador.

Características y ventajas
Sistema de conexión rápida
  • Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego.
La regulación y la parada de agua, directamente en el adaptador
  • Cómoda utilización del equipo.
Adaptador para manguera de riego
  • Manejo ligero.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 112 x 39 x 39
