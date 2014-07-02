El Power Brush WB 150 es ideal para la limpieza sin salpicaduras de superficies delicadas, como pintura de vehículos o motocicletas, vidrio, invernaderos, puertas de garajes, persianas, persianas enrollables, muebles de jardín, bicicletas, etc. El innovador cepillo de lavado con dos boquillas giratorias de chorro concentrado combina la máxima potencia con la fuerza protectora. Pues la nueva limpiadora de superficies con cepillo de lavado blando convence por su modo de trabajo eficaz por chorro de alta presión y presión del cepillo manual. El resultado del trabajo con el Power Brush es un evidente ahorro de agua y energía, así como hasta el 30 % de ahorro de tiempo. La limpieza rápida, eficaz y sin esfuerzo mediante alta presión en conjunción con un cepillo proporciona una limpieza aún mayor en la casa y el jardín. Apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2 a K7.