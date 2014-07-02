WB 150 cepillo de alto rendimiento
Cepillo de alto rendimiento Power Brush WB 150 para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas. La combinación eficaz de alta presión y presión de cepillo manual ahorra energía, agua y hasta un 30 % de tiempo.
El Power Brush WB 150 es ideal para la limpieza sin salpicaduras de superficies delicadas, como pintura de vehículos o motocicletas, vidrio, invernaderos, puertas de garajes, persianas, persianas enrollables, muebles de jardín, bicicletas, etc. El innovador cepillo de lavado con dos boquillas giratorias de chorro concentrado combina la máxima potencia con la fuerza protectora. Pues la nueva limpiadora de superficies con cepillo de lavado blando convence por su modo de trabajo eficaz por chorro de alta presión y presión del cepillo manual. El resultado del trabajo con el Power Brush es un evidente ahorro de agua y energía, así como hasta el 30 % de ahorro de tiempo. La limpieza rápida, eficaz y sin esfuerzo mediante alta presión en conjunción con un cepillo proporciona una limpieza aún mayor en la casa y el jardín. Apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K2 a K7.
Características y ventajas
Combinación de chorro de alta presión y presión manual sobre el cepillo
- Ahorro de tiempo de un 30 % al limpiar, así como ahorro de energía y agua.
Forma compacta
- Ideal para la limpieza de superficies poco accesibles o pequeñas.
Cepillo de chorro plano giratorio
- Mayor rendimiento de limpieza
Cubierta protectora
- Limpieza sin salpicaduras.
Corona de cepillos blanda
- Para limpiar las superficies delicadas con cuidado y suavidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Motos y ciclomotores
- Puertas de garajes
- Jardines acristalados
- Superficies de ventanas y de cristal
- Persianas/venecianas
- Autocaravanas
- Juguete de jardín
Accesorios
