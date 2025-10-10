El cepillo de lavado giratorio WB 130 de Kärcher, en combinación con una hidrolimpiadora es el complemento ideal para conseguir una limpieza suave y eficaz cubriendo diferentes areas de aplicación tales como automóviles, muebles de jardín, persianas, etc. Mediante una palanca de liberación se pueden cambiar los diferentes implementos de una manera sencilla, rápida y sin contacto con la suciedad. El cepillo está cubierto con una carcasa transparente que facilita al cliente una visión clara sobre la superficie que se está limpiando. Con este cepillo también se puede aplicar detergente facilitando que la suciedad se disuelva más rapidamente. El cepillo de lavado es apto para el uso con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las clases K 2 a K 7. Los recambios disponibles por separado Car & Bike y Home & Garden están específicamente diseñados para superficies delicadas o resistentes.