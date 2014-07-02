Boquilla aspiradora turbo

Boquilla aspiradora de accionamiento neumático. Perfecta para alfombras de pelo largo e ideal para aspirar pelos de animales. Para lograr una limpieza muy intensiva, profunda e higiénica.

Boquilla aspiradora con accionamiento por aire. Ideal para alfombras de pelo largo y para aspirar pelos de perros, gatos y otras mascotas. La boquilla aspiradora turbo se acciona mediante el caudal de aire de la aspiradora. El rendimiento de limpieza mejora claramente gracias al apoyo mecánico del cepillo rotativo. La suciedad situada en el fondo de las fibras se arremolina y se aspira eficazmente. Para una limpieza especialmente intensiva, exhaustiva e higiénica. Adecuada para las aspiradoras VC 6100, VC 6200, VC 6300, DS 5500 y DS 5600

Características y ventajas
Cepillo de limpieza neumático
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 280 x 250 x 92
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Alfombras
  • Alfombras y moquetas
