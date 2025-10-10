Aspiradora VC 3
Ahórrese tener que cambiar y comprar bolsas de filtro: la aspiradora VC 3 amarilla con tecnología multiciclónica y depósito para la suciedad transparente y lavable.
La compacta aspiradora VC 3 con tecnología multiciclónica permite aspirar sin bolsa de filtro. Así se ahorrará tener que cambiar y comprar las caras bolsas de filtro. Además, su depósito para la suciedad transparente muestra de un vistazo cuándo hay que vaciarlo. Por otra parte, gracias al sistema sin bolsa, no se forman olores desagradables, lo cual es una buena noticia no solo para los alérgicos. Su tamaño compacto hace de la VC 3 la aspiradora perfecta para una gran variedad de usos en pisos y casas pequeñas. Quedarán perfectamente limpios no solo los suelos duros y las alfombras, sino también los espacios estrechos y las superficies delicadas, gracias a la boquilla de ranuras y la brocha para muebles. Entre el equipamiento específico de la aspiradora se encuentran también el filtro HEPA 12, que filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas, y la práctica posición de estacionamiento.
Características y ventajas
Tecnología multiciclónicaSin pérdida de la potencia de aspiración. No requiere comprar costosas bolsas de filtros. El depósito para restos se limpia fácilmente con agua.
Filtro HEPA 12Atrapa el 99,5 % de polvo y partículas. Protege la salud. Mejora del medio ambiente.
Escaso ruidoNo molesta en la vida cotidiana. Cómodo de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Capacidad de absorción (W)
|800
|Radio de acción (m)
|6,5
|Volumen de depósito para suciedad (l)
|0,9
|Intensidad acústica (dB/A)
|78
|Tipo de corriente (V/Hz)
|110 - 127 / 50 - 60
|Peso sin accesorios (kg)
|4,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: Metal
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Boquilla para suelos
- Boquilla para ranuras
- Pincel para muebles
- Boquilla para parqué
Equipamiento
- Inserto de agarre suave en el asa
- Práctica posición de estacionamiento
- Enrollamiento de cables automático
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Alfombras
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
Accesorios
