Limpiadora de superficies FRV 30

Con el sistema integrado de aspiración automática del agua sucia, la FRV 30 permite una limpieza de superficies aún más eficaz y su aplicación en interiores y exteriores. Se evitará así el arduo trabajo de aclarar la superficie tras la limpieza, puesto que el agua sucia puede evacuarse directamente a través de la manguera de aspiración de 5 m incluida en el suministro. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 5,6
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