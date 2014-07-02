Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Manguera de alta presión de 20 m (AN 8) con conexión de pistola AVS pantentada (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 8 / 155 °C / 250 bar.
Manguera de alta presión de 20 m (AN 8) con conexión de pistola AVS pantentada (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 250 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
|Peso (con embalaje) (kg)
|5,5