Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.
DN 8 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|10
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|3,7