No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: 5 paños grandes de limpieza para suelos de algodón de gran calidad. Los paños son ideales para su uso en combinación con la boquilla para suelos grande de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Basta con fijar, de manera muy simple, estos resistentes paños para vapor a la boquilla para suelos, y listo. Ideales para una limpieza eficaz de todos los suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.