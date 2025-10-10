Con su diseño mejorado, la pistola G 180 Q es más cómoda de usar. Gracias al eje optimizado de la pistola, nada se interpone en el camino de una limpieza más ergonómica. Para una limpieza aún más eficaz, el detergente puede aplicarse directamente a través de la pistola si la hidrolimpiadora dispone de un sistema de aspiración de detergente. La cómoda conexión Quick Connect facilita la instalación de la manguera de alta presión. La pistola es apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.