Pistola G 180 Q Quick Connect
La pistola G 180 Q Quick Connect para una limpieza cómoda y ergonómica con la hidrolimpiadora.
Con su diseño mejorado, la pistola G 180 Q es más cómoda de usar. Gracias al eje optimizado de la pistola, nada se interpone en el camino de una limpieza más ergonómica. Para una limpieza aún más eficaz, el detergente puede aplicarse directamente a través de la pistola si la hidrolimpiadora dispone de un sistema de aspiración de detergente. La cómoda conexión Quick Connect facilita la instalación de la manguera de alta presión. La pistola es apta para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente sin lanza pulverizadora directamente a través de la pistola
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
- Bloquea el gatillo de la pistola.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras K 2-K 7 de Kärcher con conexión Quick Connect
- Ideal para sustituciones o actualizaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|551 x 43 x 188