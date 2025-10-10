Recambio universal para WB 120 y WB 100
El recambio universal de cepillo de lavado para el cepillo de lavado giratorio es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico.
Las cerdas transparentes del recambio son de uso universal para las tareas de limpieza más diversas. El recambio universal para el cepillo de lavado giratorio WB 120 es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. El recambio también es compatible con el cepillo anterior, el WB 100.
Características y ventajas
Cerdas blandas y transparentes
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
De uso universal
- Para todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico.
Accesorios opcionales
- Mayor diversidad de aplicaciones para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
- Utilizable con el cepillo de lavado giratorio WB 120 y con el cepillo anterior, el WB 100.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Puertas de garajes
- Persianas/venecianas
- Elementos de privacidad
- Alféizares
- Revestimientos de balcones
- Muebles de jardín/terraza/balcón