Con el limpiador de superficies T-Racer T 350 pueden limpiarse grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin-jet permite retirar la suciedad de superficies grandes. Comparado con la limpieza con lanza pulverizadora, permite un ahorro de casi la mitad del tiempo. Además, la cubierta protege eficazmente al usuario y al entorno frente a las salpicaduras de agua. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. El limpiador de superficies T-Racer T 350 ofrece un ajuste de presión sin escalonamientos. De ese modo, pueden limpiarse según las necesidades tanto las superficies duras (por ejemplo, piedra u hormigón) como las superficies más delicadas (por ejemplo, madera). El asa ergonómica permite limpiar de forma óptima incluso superficies verticales como puertas de garajes. El limpiador de superficies T-Racer T 350 es apto para todas las limpiadoras de alta presión Home & Garden de Kärcher de las clases K 2 a K 7.