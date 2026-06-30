Toalla para mascotas

Toalla especial de microfibra para secar al perro. Absorbe gran cantidad de agua y no permite que se formen olores.

Con la toalla de microfibra de gran calidad puede secarse a los perros y a otras mascotas después de limpiarlos y lavarlos. La microfibra es muy absorbente y por eso resulta idónea para su uso con animales. Después de utilizarla no se forman olores y la toalla se seca rápidamente. Gracias a su tamaño de 100 × 40 cm, también es posible secar a perros grandes y a otros animales de gran tamaño.

Características y ventajas
Toalla especial de microfibra
  • Para el secado de la mascota después de su limpieza.
Microfibra
  • Absorbe mucha agua y no deja olores desagradables.
Blando
  • Agradable para la mascota.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Composición de la fibra textil 80 % poliéster, 20 % poliamida
Color antracita
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1000 x 600 x 5
Campos de aplicación
  • Mascotas / perros
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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