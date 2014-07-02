Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G, 500ml

Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido (kg) 0,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 70 x 70 x 240
Propiedades
  • Fórmula de potencia mejorada, especialmente potente incluso contra el polvo de frenos incrustado
  • La fórmula de gel permite una aplicación sencilla con una perfecta adherencia.
  • Detergentes listos para utilizar (LPU)
  • El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
  • Made in Germany
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G, 500ml
Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G, 500ml
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Peligro
  • P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
  • P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • P103 Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Campos de aplicación
  • Motos y ciclomotores
  • Bicicletas
Accesorios
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2025 Kärcher Ecuador S.A.