Limpiador para vehículos de dos ruedas RM 44 G, 500ml
Para la limpieza manual de vehículos de dos ruedas. Elimina de forma respetuosa y eficaz suciedad típica, como polvo de frenado, abrasión de neumáticos, insectos, barro y suciedad aceitosa. Tratamiento perfecto con la fórmula de gel altamente adhesiva.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|70 x 70 x 240
Propiedades
- Fórmula de potencia mejorada, especialmente potente incluso contra el polvo de frenos incrustado
- La fórmula de gel permite una aplicación sencilla con una perfecta adherencia.
- Detergentes listos para utilizar (LPU)
- El cuerpo de la botella está fabricado con plástico 100 % reciclado
- Made in Germany
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Peligro
- P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P103 Leer la etiqueta antes del uso.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Motos y ciclomotores
- Bicicletas