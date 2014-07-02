Ultra Foam Cleaner RM 615, 1l
Con espuma activa especial para una limpieza aún más a fondo. Gracias al nuevo eliminador de suciedad activo, elimina rápidamente y sin esfuerzo incluso suciedad de aceite y grasa, así como la suciedad típica de vehículos y de las calles. No contiene fosfatos y conserva el material.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Coches
- Motos y ciclomotores
- Autocaravanas