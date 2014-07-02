Tubo de aspiración, NT, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV

El tubo de aspiración de acero cromado (DN 35, longitud de 505 mm) es idóneo para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

El tubo de aspiración (AN 35, 1 x 0,5 m) de metal cromado es estándar en casi todas las aspiradoras NT de un motor de uso comercial.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Material Acero, cromado
Longitud (mm) 505
Color plata
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 505 x 39 x 39
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