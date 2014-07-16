Limpieza de alfombras
La limpieza de alfombras funciona de forma muy sencilla con los productos adecuados de Kärcher.
Lava-aspirador para unos resultados de limpieza a fondo
Los lava-aspiradores de Kärcher proporcionan una limpieza eficaz y a fondo en las alfombras. El líquido de limpieza se pulveriza con presión para actuar en profundidad y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente.
Principio de lava-aspiración
En este proceso se pulveriza el agua con el detergente en un solo procedimiento e inmediatamente se aspira de nuevo junto con la suciedad.
Limpio e higiénico
El lava-aspirador de Kärcher no solo es el más indicado para los alérgicos, sino que los hogares con mascotas también son un grupo destinatario.
Aspirador con innovadora tecnología de filtro de agua
Al contrario de un aspirador convencional con bolsa de filtro, el recientemente desarrollado aspirador con filtro de agua DS 5.800 apuesta por la fuerza natural del
agua, que se arremolina en el filtro a alta velocidad. La suciedad
aspirada pasa por el remolino de agua separándose del aire de forma eficaz y
uniéndose al agua. He aquí el resultado: un aire de salida extraordinariamente fresco y limpio.
Consejos para la limpieza de alfombras
¿Por qué hay que limpiar una alfombra?
Una limpieza periódica (limpieza general, de mantenimiento y a fondo) conserva el aspecto de los suelos con alfombras, aumenta su vida útil y proporciona higiene. Dado que la alfombra no solo se ensucia de forma evidente en la superficie, sino también en profundidad, no se percibe de forma directa la necesidad de limpiarla. Es importante eliminar la suciedad de forma periódica y tratar de forma adecuada las manchas.
Para limpiar a fondo un suelo con alfombras, se emplea la llamada extracción mediante pulverización. Para ello, le recomendamos el lava-aspirador de Kärcher en combinación con los detergentes RM 769 y 760.
La limpieza a fondo de alfombras se lleva a cabo de este modo:
- Prelavado: en primer lugar, se pulverizan el agua y el detergente (grupo de limpieza) a través de una boquilla con una presión fija a una distancia de 10 cm. Hay que dejar actuar el detergente durante 10 min. aprox.
- Fase de lavado principal: ahora se arrastra la boquilla para suelos por la alfombra y se trabaja el grupo de limpieza. La suciedad desprendida se aspira en el mismo procedimiento o en el siguiente.
- Lavado final: ahora se enjuaga con agua limpia y con la boquilla de aspiración se aspira la solución de limpieza junto con la suciedad.
- Aspiración: tras el secado, hay que aspirar la alfombra a fondo con un aspirador de alfombras.
Equipos y accesorios adecuados
Lava-aspirador
Limpieza profunda.
Limpiador para alfombras
Para la limpieza de mantenimiento.
Aspirador con filtro de agua
Gracias al filtro de agua se filtra un 99,9 % de las partículas del aire.