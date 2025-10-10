Mucho poder por menos dinero: gracias a su robusto marco de acero, la hidrolavadora HD 4/9 Cage Classic ha sido diseñado para las condiciones más duras. Fácil de transportar gracias a su asa ergonómica, la máquina de larga duración es adecuada para aplicaciones estacionarias y, en particular, móviles. Se puede montar en el suelo o en la pared. Y, por último, la HD 4/9 Cage Classic también impresiona naturalmente con su poder de limpieza (110 bar de presión).