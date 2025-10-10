Limpiadora de alta presión KHD 3.0/27 AG
Resistentes a la corrosión y ligera, se puede utilizar como un carrito o un patín para la máxima versatilidad y durabilidad en la limpieza.
Resistentes a la corrosión y ligera, se puede utilizar como un carrito o un patín para la máxima versatilidad y durabilidad en la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (gal/min)
|3
|Presión de trabajo (PSI)
|máx. 2700
|Presión máx. (PSI)
|2700
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|82
|Dimensiones (la. × an. × al.) ("""")
|41 x 22 x 24
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 50 pie(s)
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.