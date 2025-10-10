Limpiadora de alta presión KHD 3.0/27 AG

Resistentes a la corrosión y ligera, se puede utilizar como un carrito o un patín para la máxima versatilidad y durabilidad en la limpieza.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (gal/min) 3
Presión de trabajo (PSI) máx. 2700
Presión máx. (PSI) 2700
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 82
Dimensiones (la. × an. × al.) ("""") 41 x 22 x 24

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 50 pie(s)
Limpiadora de alta presión KHD 3.0/27 AG
Accesorios
