Alapos kárpittisztítás

Legyen szó kávé-, vörösbor foltról vagy bármilyen más szennyeződésről, a Kärcher kárpittisztítók még a legmakacsabb, kiömlött vagy elkent foltokat is hatékonyan távolítják el a matracokról, szőnyegekről, bútor kárpitokról vagy épp a gépkocsiban lévő ülésekről.

A kárpittisztítás alapelve

A készülék a tisztítószert nagy nyomás alatt mélyen a szövetszálak közé fecskendezi, és a feloldott szennyeződéssel együtt távolítja el, higiénikusan tisztítja a textilfelületeket.

Higiénikus és tiszta

Egy kárpittisztító minden háztartásba hasznos társ. Ideális allergiától szenvedőknek, állattartóknak vagy épp gyermekes családoknak. Hiszen valamennyi Kärcher kárpittisztító készülék, száraz-nedves porszívóként is funkcionál.