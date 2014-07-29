Kárpittisztítás
Alapos kárpittisztítás
Legyen szó kávé-, vörösbor foltról vagy bármilyen más szennyeződésről, a Kärcher kárpittisztítók még a legmakacsabb, kiömlött vagy elkent foltokat is hatékonyan távolítják el a matracokról, szőnyegekről, bútor kárpitokról vagy épp a gépkocsiban lévő ülésekről.
A kárpittisztítás alapelve
A készülék a tisztítószert nagy nyomás alatt mélyen a szövetszálak közé fecskendezi, és a feloldott szennyeződéssel együtt távolítja el, higiénikusan tisztítja a textilfelületeket.
Higiénikus és tiszta
Egy kárpittisztító minden háztartásba hasznos társ. Ideális allergiától szenvedőknek, állattartóknak vagy épp gyermekes családoknak. Hiszen valamennyi Kärcher kárpittisztító készülék, száraz-nedves porszívóként is funkcionál.
Porszívó innovatív vízszűrő-technológiával
Az újonnan kifejlesztett DS 5.800 vízszűrős porszívó a hagyományos porzsákos porszívótól eltérően a víz természetes erejét használja fel, ami a szűrőben nagy sebességgel örvénylik. A beszívott szennyeződést a vízörvény irányítja, megbízhatóan kiszűri a levegőből és azt megköti a vízben. Az eredmény: rendkívül friss, tiszta távozó levegő.
A vízszűrő különösen könnyű tisztítása
Tartsa a vízszűrő alkatrészeit folyóvíz alá, és már kész is. Egészen gyorsan és nehézség nélkül megy.