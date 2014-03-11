Felhasználási tanácsok otthoni tisztításhoz

Gondoltad volna, hogy az emberek világszerte hetente körülbelül 3 és fél órát takarítanak otthon? Ez derült ki a Kärcher globális tanulmányából, ami a takarítási szokásokat vizsgálta. Függetlenül attól, hogy lakáson belüli vagy kívüli tisztításról van szó, a helyes takarítóeszközök megválasztásával és használatával, valamint 1-2 hasznos Kärcher tipp megfogadásával sokkal gyorsabban lehet végezni, így több idő marad az élet jó dolgaira.

Függetlenül attól, hogy kültéri vagy beltéri tisztításra keresel megoldást, itt megtalálod. 

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KÜLTÉR

Autótisztítás

Autótisztítás

Itt az autód gyors és alapos tisztításához találsz megfelelő termékeket és tartozékokat.

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Terasztisztítás

Ha újra tisztává szeretnéd varázsolni teraszt, itt megtalálod a megfelelő készülékeket és tartozékokat hozzá.

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Kertöntözés

Tedd kényelmesebbé a kertöntözést kerti szivattyúinkkal - automata üzemmódban, a növenyek igényeinek megfelelően.

 

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Seprés

Ints búcsút a seprűnek és a lapátnak: a Kärcher seprőgépekkel 5x gyorsabban takaríthatod a járdákat, az utakat, a felhajtókat vagy az udvart.

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Mohával fedett járdalapok

A Kärcher szennymaró ideális mohával fedett járólapok megtisztítására.

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Kerti bútorok tisztítása

A légszennyezés vagy az időjárás által keletkezett csúnya foltokat, szennyeződéseket a leghatékonyabban magasnyomású mosókkal tüntetheted el.

Csőtisztítás

Csőtisztítás

Az eresz- és csőtisztító készlet ideális eldugult bel- és kültéri lefolyók és csövek tisztításához.

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Homlokzattisztítás

Nem csak a ház körüli felhasználásra kínálunk ideális készülékeket – idővel a ház homlokzata is beszennyeződik, amit a Kärcher készülékekkel könnyedén tisztára moshatsz.

Beltér

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Tisztítás gőzzel

Tippek a gőztisztítók alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban: padló, fugák, fürdőszoba-felszerelések, kád, wc, ablakok, tükrök, konyha és még sok más felület, amire jó lehet egy Kärcher gőztisztító.

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Gőzvasalás

50%-kal gyorsabb vasalás a változatlanul magas gőznyomásnak köszönhetően. Vasalj könnyedén, kényelmesen.

Ablaktisztítás

Ablaktisztítás

Minden igényt kielégítő megoldások a piszkos ablakokhoz. Böngéssz különböző ablaktisztító készülékeink között, és tedd kényelmesebbé ezt a házimunkát.

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Szőnyegtisztítás

Szőnyegtisztítás egyszerűen. A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítók még a legmakacsabb, kiömlött vagy elkent foltokat is hatékonyan távolítják el.

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Kárpittisztítás

A Kärcher kárpittisztítók gondoskodnak a kárpitozott bútorok szálmélységig ható, alapos tisztításáról. Így nem kihívás többé sem a vörösbor, sem a kávé, sem az ülőgarnitúrán elkent csokoládé.

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Házi vízellátás

Az otthonodban keletkező szennyvíz elvezetéséhez, öntözéshez, vagy épp házi vízellátáshoz kényelmes és sokoldalú felhasználást biztosítanak a Kärcher szivattyúk.

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Seprés és porszívózás

A tisztítás szakértőjeként átfogó megoldást kínálunk a házban és a ház körül használható berendezésekkel és hasznos tartozékokkal kapcsolatban. Hatékonyság, kényelem, Kärcher.