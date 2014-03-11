Felhasználási tanácsok otthoni tisztításhoz
Gondoltad volna, hogy az emberek világszerte hetente körülbelül 3 és fél órát takarítanak otthon? Ez derült ki a Kärcher globális tanulmányából, ami a takarítási szokásokat vizsgálta. Függetlenül attól, hogy lakáson belüli vagy kívüli tisztításról van szó, a helyes takarítóeszközök megválasztásával és használatával, valamint 1-2 hasznos Kärcher tipp megfogadásával sokkal gyorsabban lehet végezni, így több idő marad az élet jó dolgaira.
Függetlenül attól, hogy kültéri vagy beltéri tisztításra keresel megoldást, itt megtalálod.
KÜLTÉR
Autótisztítás
Itt az autód gyors és alapos tisztításához találsz megfelelő termékeket és tartozékokat.
Terasztisztítás
Ha újra tisztává szeretnéd varázsolni teraszt, itt megtalálod a megfelelő készülékeket és tartozékokat hozzá.
Kertöntözés
Tedd kényelmesebbé a kertöntözést kerti szivattyúinkkal - automata üzemmódban, a növenyek igényeinek megfelelően.
Seprés
Ints búcsút a seprűnek és a lapátnak: a Kärcher seprőgépekkel 5x gyorsabban takaríthatod a járdákat, az utakat, a felhajtókat vagy az udvart.
Mohával fedett járdalapok
A Kärcher szennymaró ideális mohával fedett járólapok megtisztítására.
Kerti bútorok tisztítása
A légszennyezés vagy az időjárás által keletkezett csúnya foltokat, szennyeződéseket a leghatékonyabban magasnyomású mosókkal tüntetheted el.
Csőtisztítás
Az eresz- és csőtisztító készlet ideális eldugult bel- és kültéri lefolyók és csövek tisztításához.
Homlokzattisztítás
Nem csak a ház körüli felhasználásra kínálunk ideális készülékeket – idővel a ház homlokzata is beszennyeződik, amit a Kärcher készülékekkel könnyedén tisztára moshatsz.
Beltér
Tisztítás gőzzel
Tippek a gőztisztítók alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban: padló, fugák, fürdőszoba-felszerelések, kád, wc, ablakok, tükrök, konyha és még sok más felület, amire jó lehet egy Kärcher gőztisztító.
Gőzvasalás
50%-kal gyorsabb vasalás a változatlanul magas gőznyomásnak köszönhetően. Vasalj könnyedén, kényelmesen.
Ablaktisztítás
Minden igényt kielégítő megoldások a piszkos ablakokhoz. Böngéssz különböző ablaktisztító készülékeink között, és tedd kényelmesebbé ezt a házimunkát.
Szőnyegtisztítás
Szőnyegtisztítás egyszerűen. A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítók még a legmakacsabb, kiömlött vagy elkent foltokat is hatékonyan távolítják el.
Kárpittisztítás
A Kärcher kárpittisztítók gondoskodnak a kárpitozott bútorok szálmélységig ható, alapos tisztításáról. Így nem kihívás többé sem a vörösbor, sem a kávé, sem az ülőgarnitúrán elkent csokoládé.
Házi vízellátás
Az otthonodban keletkező szennyvíz elvezetéséhez, öntözéshez, vagy épp házi vízellátáshoz kényelmes és sokoldalú felhasználást biztosítanak a Kärcher szivattyúk.
Seprés és porszívózás
A tisztítás szakértőjeként átfogó megoldást kínálunk a házban és a ház körül használható berendezésekkel és hasznos tartozékokkal kapcsolatban. Hatékonyság, kényelem, Kärcher.