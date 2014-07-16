Kerti bútorok tisztítása

A kerti bútorok egész évben ki vannak téve a környezeti hatásoknak, a légszennyezésnek és olykor még az állatok is használatba veszik, amiknek szintén jól látható nyomai vannak.



Ugynakkor hisszük és tudjuk, hogy ezeknek sem a kerti bútorknak, sme a kerti szerszámoknak a tisztítása nem kell, hogy kihívás legyen többé. Egy Kärcher magasnyomású mosó a makacs szennyeződésekkel kíméletlenül bánik, ugyanakkor a felületekkel kíméletesen.



Fontos, hogy mindig a tisztítandó felületnek megfelelő Kärcher tisztítószert és tartozékot használj, így bútoraid nemcsak tiszták lesznek, hanem ápoltak is!