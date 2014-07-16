Szőnyegtisztítás
Alapos szőnyegtisztítás
Legyen szó kávé-, vörösbor foltról vagy bármilyen más szennyeződésről, a Kärcher kárpittisztítók még a legmakacsabb, kiömlött vagy elkent foltokat is hatékonyan távolítják el a matracokról, szőnyegekről, bútor kárpitokról vagy épp a gépkocsiban lévő ülésekről.
A kárpittisztítás alapelve
A készülék a tisztítószert nagy nyomás alatt mélyen a szövetszálak közé fecskendezi, és a feloldott szennyeződéssel együtt távolítja el, higiénikusan tisztítja a textilfelületeket.
Higiénikus és tiszta
Egy kárpittisztító minden háztartásba hasznos társ. Ideális allergiától szenvedőknek, állattartóknak vagy épp gyermekes családoknak. Hiszen valamennyi Kärcher kárpittisztító készülék, száraz-nedves porszívóként is funkcionál.
Porszívó innovatív vízszűrő-technológiával
A porszívó, ami nem csak a padló tisztaságáról gondoskodik, hanem a készülékből kiáramló levegő tisztaságáról is.
A DS készülékek a vízszűrő-technológiájukkal és HEPA szűrőjvükkel a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és az atkaürüléket is kiszűrik a levegőből, ezáltal 99,5%-ban tiszta és friss levegőt kibocsájtva magukból.
Többfokozatú szűrőjüknek köszönhetően nemcsak az allergiások lélegezhetnek fel.
Tippek a szőnyegtisztításhoz
Miért kell egy szőnyeget megtisztítani?
A rendszeres tisztítás (naponkénti, alkalmankénti és alapos) megtartja a padlószőnyege kinézetét, megemeli élettartamát és gondoskodik a higiéniáról. Mivel a szőnyeg nem csak láthatóan, a felszínén szennyeződik be, hanem a mélyén is, a tisztítás szükségességét az ember nem veszi azonnal észre. Fontos a szennyeződést rendszeresen eltávolítani és a foltokat megfelelően kezelni.
A padlószőnyeg alapos tisztításánál az úgynevezett permetextrakciós elv érvényesül. Ehhez Önnek a Kärcher kárpittisztítójának és az RM 769 és 760 tisztítószer kombinációját ajánljuk.
Így járjon el az alapos szőnyegtisztítás során:
- Előmosás: A vizet és a tisztítószert (tisztítószerfürdő) először egy szórófejen keresztül meghatározott nyomással 10 cm távolságból felpermetezi a készülék. A tisztítószert körülbelül 10 percig kell hagyni hatni.
- Főmosás: Most kerül a padlótisztító fej a szőnyegre, ami a tisztítószerfürdőt bedolgozza. A feloldott szennyeződést a gép még ebben, vagy a következő munkafolyamatban szívja fel.
- Öblítés: Most következik a tiszta vízzel történő utóöblítés, majd a szívófej a tisztítóoldatot a szennyeződéssel együtt felszívja.
- Elszívás: Száradás után a szőnyeget egy szőnyegporszívóval alaposan fel kell porszívózni.