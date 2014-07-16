Szőnyegtisztítás

Szőnyegtisztítás
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Alapos szőnyegtisztítás

Legyen szó kávé-, vörösbor foltról vagy bármilyen más szennyeződésről, a Kärcher kárpittisztítók még a legmakacsabb, kiömlött vagy elkent foltokat is hatékonyan távolítják el a matracokról, szőnyegekről, bútor kárpitokról vagy épp a gépkocsiban lévő ülésekről.

A kárpittisztítás alapelve

A készülék a tisztítószert nagy nyomás alatt mélyen a szövetszálak közé fecskendezi, és a feloldott szennyeződéssel együtt távolítja el, higiénikusan tisztítja a textilfelületeket.

Higiénikus és tiszta

Egy kárpittisztító minden háztartásba hasznos társ. Ideális allergiától szenvedőknek, állattartóknak vagy épp gyermekes családoknak. Hiszen valamennyi Kärcher kárpittisztító készülék, száraz-nedves porszívóként is funkcionál.

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Porszívó innovatív vízszűrő-technológiával

A porszívó, ami nem csak a padló tisztaságáról gondoskodik, hanem a készülékből kiáramló levegő tisztaságáról is.

A DS készülékek a vízszűrő-technológiájukkal és HEPA szűrőjvükkel a polleneket, gombaspórákat, baktériumokat és az atkaürüléket is kiszűrik a levegőből, ezáltal 99,5%-ban tiszta és friss levegőt kibocsájtva magukból.
Többfokozatú szűrőjüknek köszönhetően nemcsak az allergiások lélegezhetnek fel.




Tippek a szőnyegtisztításhoz

Miért kell egy szőnyeget megtisztítani?

A rendszeres tisztítás (naponkénti, alkalmankénti és alapos) megtartja a padlószőnyege kinézetét, megemeli élettartamát és gondoskodik a higiéniáról. Mivel a szőnyeg nem csak láthatóan, a felszínén szennyeződik be, hanem a mélyén is, a tisztítás szükségességét az ember nem veszi azonnal észre. Fontos a szennyeződést rendszeresen eltávolítani és a foltokat megfelelően kezelni.

A padlószőnyeg alapos tisztításánál az úgynevezett permetextrakciós elv érvényesül. Ehhez Önnek a Kärcher kárpittisztítójának és az RM 769 és 760 tisztítószer kombinációját ajánljuk.

 

Így járjon el az alapos szőnyegtisztítás során:

  1. Előmosás: A vizet és a tisztítószert (tisztítószerfürdő) először egy szórófejen keresztül meghatározott nyomással 10 cm távolságból felpermetezi a készülék. A tisztítószert körülbelül 10 percig kell hagyni hatni.
  2. Főmosás: Most kerül a padlótisztító fej a szőnyegre, ami a tisztítószerfürdőt bedolgozza. A feloldott szennyeződést a gép még ebben, vagy a következő munkafolyamatban szívja fel.
  3. Öblítés: Most következik a tiszta vízzel történő utóöblítés, majd a szívófej a tisztítóoldatot a szennyeződéssel együtt felszívja.
  4. Elszívás: Száradás után a szőnyeget egy szőnyegporszívóval alaposan fel kell porszívózni.