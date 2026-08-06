Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack
Kompakt, ráállós súroló-szívógép, hengertechnológiával, 55 cm-es munkaszélességgel, 40 literes tartállyal és körülbelül 120 cm fordulási ívvel. Eco üzemmódban 3,5 óra üzemidővel az energiatakarékos és környezetbarát tisztításhoz. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.
A rendkívül kompakt BR 55/40 RS Bp Pack ráállós súroló-szívógép, erős 36V-os akkumulátorral, egyesíti a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével. A kicsi, körülbelül 120 cm-es fordulási ívnek köszönhetően, ideális keskeny és nehezen hozzáférhető területeken való használatra. Megemelt üzemeltetési helyzet a tiszta kilátáshoz. Hatékony hengeres technológia a kiváló súrolási teljesítményért és a rések tisztításához. Erőfeszítés nélkül eltávolítja a makacs szennyeződéseket strukturált felületeken. A beépített seprőegység szükségtelenné teszi az időigényes előseprést. A szívóajkak, kefék és szívógerendák szerszám nélkül, másodpercek alatt kicserélhetők. Az eco üzemmód 3,5 órás üzemidőt tesz lehetővé, mely egy gomb benyomásával kiválasztható. Ezzel a fenntartó takarítás energia hatékony, környezetbarát, idő- és költségtakarékos lesz - kiváló tisztítási eredményekkel. Az akkumulátorok gyorsan és könnyen feltölthetők, bármely standard elektromos kimenetről, a beépített töltővel. Ez a készülék ideális szerződéses takarítóknak és bevásárlóközpontokban, ipari létesítményekben, középületekben és egészségügyi intézményekben való használatra.
Jellemzők és előnyök
Kompakt méretekA látómező a gépjármű eleje előtt 30 centiméterrel kezdődik. Az előrelátó tisztításért. A kompakt méret lehetővé teszi a kicsi szélességet, valamint a könnyű tárolást és szállítást.
SeprőfunkcióvalA durva szennyeződést a 2 ellentétes irányban forgó henger szedi fel és a szennyeződéstartályban gyűjti össze. A durva szennyeződést a 2 henger szedi össze előre haladva, fenntartva a szívóerőt
Könnyű kezelhetőségEgyszerű és áttekinthető kezelés és rövid betanulási idő eco!efficiency fokozat időt,energiát, vizet és tisztítószert spórol.
Automatikus betöltési lehetőség
- Könnyű csatlakozás a vízhálózathoz. A vízellátás automatikusan megáll, ha a feltöltés befejeződik.
- Ezzel időt takarít meg, mivel a köztes időben más dolgokat is elintézhet.
Eco üzemmód/ 3,5 óra üzemidő
- Időt, energiát, vizet és tisztítószert takarít meg.
Egyszerű kezelőelemek
- Az összes beállításhoz csak 1 ellenőrzés szükséges. Tiszta és egyszerű kezelés és minimális oktatás.
Egyszerű csere
- A szívóajkak és a kefék szerszám nélkül cserélhetők.
- A szívógerenda másodpercek alatt kicserélhető.
Rendkívül fordulékony
- A jó irányíthatóságért, a nagy felületteljesítményért és a kevesebb utántisztítási ráfordításért.
Teljesen felhajtható.
- Könnyű hozzáférés a frissvíz és a szennyezett víz tartályhoz, valamint az akkumulátorokhoz.
- A szennyezett víz tartály kivehető.
Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Üzemkész: ideértve az erős gél akkumulátorokat, a hozzá illő, hosszú szervizelési intervallumú töltővel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|550
|Szívás munkaszélessége (mm)
|716
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|40 / 40
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|3025
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2200
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 76
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V)
|230
|Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz)
|50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|1200
|Kefenyomás (kg/g / cm²)
|24 / 315
|Vízfogyasztás (l/min)
|1,5
|Zajszint (dB (A))
|60
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1480
|Megengedett össztömeg (kg)
|330
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1118 x 691 x 1316
A csomag tartalma
- Hengerkefék: 2 Darab(ok)
- Szívógerenda, hajlított
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Seprőfunkció
- 2 tartályos rendszer