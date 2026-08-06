A rendkívül kompakt BR 55/40 RS Bp Pack ráállós súroló-szívógép, erős 36V-os akkumulátorral, egyesíti a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével. A kicsi, körülbelül 120 cm-es fordulási ívnek köszönhetően, ideális keskeny és nehezen hozzáférhető területeken való használatra. Megemelt üzemeltetési helyzet a tiszta kilátáshoz. Hatékony hengeres technológia a kiváló súrolási teljesítményért és a rések tisztításához. Erőfeszítés nélkül eltávolítja a makacs szennyeződéseket strukturált felületeken. A beépített seprőegység szükségtelenné teszi az időigényes előseprést. A szívóajkak, kefék és szívógerendák szerszám nélkül, másodpercek alatt kicserélhetők. Az eco üzemmód 3,5 órás üzemidőt tesz lehetővé, mely egy gomb benyomásával kiválasztható. Ezzel a fenntartó takarítás energia hatékony, környezetbarát, idő- és költségtakarékos lesz - kiváló tisztítási eredményekkel. Az akkumulátorok gyorsan és könnyen feltölthetők, bármely standard elektromos kimenetről, a beépített töltővel. Ez a készülék ideális szerződéses takarítóknak és bevásárlóközpontokban, ipari létesítményekben, középületekben és egészségügyi intézményekben való használatra.