Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack

Kompakt, ráállós súroló-szívógép, hengertechnológiával, 55 cm-es munkaszélességgel, 40 literes tartállyal és körülbelül 120 cm fordulási ívvel. Eco üzemmódban 3,5 óra üzemidővel az energiatakarékos és környezetbarát tisztításhoz. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.

A rendkívül kompakt BR 55/40 RS Bp Pack ráállós súroló-szívógép, erős 36V-os akkumulátorral, egyesíti a kísérős készülékek irányíthatóságát a felülős gépek sebességével. A kicsi, körülbelül 120 cm-es fordulási ívnek köszönhetően, ideális keskeny és nehezen hozzáférhető területeken való használatra. Megemelt üzemeltetési helyzet a tiszta kilátáshoz. Hatékony hengeres technológia a kiváló súrolási teljesítményért és a rések tisztításához. Erőfeszítés nélkül eltávolítja a makacs szennyeződéseket strukturált felületeken. A beépített seprőegység szükségtelenné teszi az időigényes előseprést. A szívóajkak, kefék és szívógerendák szerszám nélkül, másodpercek alatt kicserélhetők. Az eco üzemmód 3,5 órás üzemidőt tesz lehetővé, mely egy gomb benyomásával kiválasztható. Ezzel a fenntartó takarítás energia hatékony, környezetbarát, idő- és költségtakarékos lesz - kiváló tisztítási eredményekkel. Az akkumulátorok gyorsan és könnyen feltölthetők, bármely standard elektromos kimenetről, a beépített töltővel. Ez a készülék ideális szerződéses takarítóknak és bevásárlóközpontokban, ipari létesítményekben, középületekben és egészségügyi intézményekben való használatra.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack: Kompakt méretek
Kompakt méretek
A látómező a gépjármű eleje előtt 30 centiméterrel kezdődik. Az előrelátó tisztításért. A kompakt méret lehetővé teszi a kicsi szélességet, valamint a könnyű tárolást és szállítást.
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack: Seprőfunkcióval
Seprőfunkcióval
A durva szennyeződést a 2 ellentétes irányban forgó henger szedi fel és a szennyeződéstartályban gyűjti össze. A durva szennyeződést a 2 henger szedi össze előre haladva, fenntartva a szívóerőt
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack: Könnyű kezelhetőség
Könnyű kezelhetőség
Egyszerű és áttekinthető kezelés és rövid betanulási idő eco!efficiency fokozat időt,energiát, vizet és tisztítószert spórol.
Automatikus betöltési lehetőség
  • Könnyű csatlakozás a vízhálózathoz. A vízellátás automatikusan megáll, ha a feltöltés befejeződik.
  • Ezzel időt takarít meg, mivel a köztes időben más dolgokat is elintézhet.
Eco üzemmód/ 3,5 óra üzemidő
  • Időt, energiát, vizet és tisztítószert takarít meg.
Egyszerű kezelőelemek
  • Az összes beállításhoz csak 1 ellenőrzés szükséges. Tiszta és egyszerű kezelés és minimális oktatás.
Egyszerű csere
  • A szívóajkak és a kefék szerszám nélkül cserélhetők.
  • A szívógerenda másodpercek alatt kicserélhető.
Rendkívül fordulékony
  • A jó irányíthatóságért, a nagy felületteljesítményért és a kevesebb utántisztítási ráfordításért.
Teljesen felhajtható.
  • Könnyű hozzáférés a frissvíz és a szennyezett víz tartályhoz, valamint az akkumulátorokhoz.
  • A szennyezett víz tartály kivehető.
Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Üzemkész: ideértve az erős gél akkumulátorokat, a hozzá illő, hosszú szervizelési intervallumú töltővel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 550
Szívás munkaszélessége (mm) 716
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 40 / 40
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 3025
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2200
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 76
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (V) 230
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz) (Hz) 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 1200
Kefenyomás (kg/g / cm²) 24 / 315
Vízfogyasztás (l/min) 1,5
Zajszint (dB (A)) 60
Felvételi teljesítmény (W) max. 1480
Megengedett össztömeg (kg) 330
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1118 x 691 x 1316

A csomag tartalma

  • Hengerkefék: 2 Darab(ok)
  • Szívógerenda, hajlított
  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Seprőfunkció
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack
Súroló-szívógép BR 55/40 RS Bp Pack
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