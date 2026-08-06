EASY!Force pisztoly

Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.

EASY!Force

Az EASY!Force magasnyomású pisztoly forradalmian új működési elve biztosítja a hosszú időn át tartó fáradság nélküli munkavégzést. A magasnyomású sugár visszarúgó erejével a pisztoly megtartásához szükséges erő nullára csökken. Ami a tartósságot illeti, a magasnyomású pisztoly kiváló minőségű anyagokkal nyűgöz le: a golyó és a kerámia tömítőülék sokkal keményebbek, mint bármilyen elképzelhető idegen részecske. A teljes egészében kerámia szelep ötször hosszabb élettartamot garantál, mint más magasnyomású pisztolyoké.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 300
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8

Videók

Kompatibilis készülékek

EASY!Force: Még sosem volt ilyen könnyű irányítani a nyomást.

Tapasztalja meg az ergonómia új dimenzióit a magasnyomású tisztításban: az új EASY!Force HD magasnyomású pisztollyal nulla tartóerőt kell kifejtenie, és kevesebb stresszel, hatékonyabban tisztíthat.

 

Ergonómiai szempontok.

A magasnyomású tisztítókkal történő munka fizikailag megerőltető. Ezért nagyon fontos az ergonómia. A hagyományos HD magasnyomású pisztolyok folyamatos megtartása hamar kifáraszt, fájó kezeket és görcsös testtartást eredményez. Nehéz végrehajtani nagyobb felületű tisztítási munkálatokat gyakori szünetek beiktatása vagy a kezelő leváltása nélkül. EASY!Force technológiánk ezt egyszer és mindenkorra megváltoztatja. Sosem volt még ilyen könnyű a magas nyomással való tisztítás.

 

Teljes egészében kerámia szelep a hosszabb élettartamért.

Amikor a magasnyomású pisztolyok csődöt mondanak, az nagyrészt a részecskék által károsított hibás szelepek miatt fordul elő. Az EASY!Force ennek is véget vet: a szelep egy kerámiagolyót tartalmaz kerámia tömítőülékkel, ami minden kárt okozó részecskének ellenáll. Ez a hagyományos szelepekkel rendelkező magasnyomású pisztolyokhoz képest ötszörösére növeli az élettartamot.

 

Magától adódó biztonságos munkavégzés.

Az új EASY!Force magasnyomású pisztoly biztonsági kioldója megakadályozza a nem kívánt működést, és maximális biztonságot nyújt a használat során – a könnyű használat feláldozása nélkül. Csak egyszer meg kell húzni a ravaszt a magasnyomású sugár kiengedéséhez – intuitív és egyszerű megoldás. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly nyitott állapotban marad egészen addig, amíg a ravasz be van húzva. A ravasz elengedésekor a magasnyomású pisztoly automatikusan lekapcsol.

EASY!Force Key Visual
EASY!Force Ergonomie
EASY!Force Keramikventil
EASY!Force Trigger
EASY!Force komfortabel

Bármilyen szituációban kényelmes.

Gondoskodunk az ergonómiáról, így bármilyen szituációban kényelmesen érezheti magát. Az EASY!Force HD magasnyomású pisztoly a könnyű használathoz optimális ergonómiát biztosít bármilyen működési pozícióban. Bizonyos helyzetekben, különösen fej felett vagy különféle szögekben történő munkavégzésnél egy extra fogantyú is használható.

 

Hogy legyen hol megragadni a munkát.

Új EASY!Lock generációnk szórószárának opcionális fogantyúja lehetővé teszi, hogy az adott feladathoz igazítsuk a testtartásunkat, ezáltal könnyebbé teszi a munkavégzést. A testtartás gyakori változtatása lehetővé teszi a hosszabb és pihentetőbb munkavégzést.

Az extra fogantyút a szórószárra erősíthetjük. Úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen az üzemeltető magasságához és az ideális munkavégzési szöghöz. Ezt gyorsan és kényelmesen megtehetjük egy beállítócsavarral. A fogantyú ergonomikus dizájnja 2 fogófelületet biztosít annak megfelelően, hogy jobb- vagy balkezesek vagyunk. A 360°-ban forgatható szórószárnak köszönhetően az extra fogantyú a nagyobb rugalmasság érdekében egyszerűen elfordítható munkavégzés közben.

 

További információk az EASY!Force-ról és az EASY!Lock-ról