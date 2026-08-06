EASY!Force pisztoly
Könnyed és energiagazdaságos: az EASY!Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használja, hogy nullára csökkentse a kezelő által kifejtendő tartóerőt.
Az EASY!Force magasnyomású pisztoly forradalmian új működési elve biztosítja a hosszú időn át tartó fáradság nélküli munkavégzést. A magasnyomású sugár visszarúgó erejével a pisztoly megtartásához szükséges erő nullára csökken. Ami a tartósságot illeti, a magasnyomású pisztoly kiváló minőségű anyagokkal nyűgöz le: a golyó és a kerámia tömítőülék sokkal keményebbek, mint bármilyen elképzelhető idegen részecske. A teljes egészében kerámia szelep ötször hosszabb élettartamot garantál, mint más magasnyomású pisztolyoké.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|300
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 – előkonfigurált Steam Mode
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HG 43
- HG 64
EASY!Force: Még sosem volt ilyen könnyű irányítani a nyomást.
Tapasztalja meg az ergonómia új dimenzióit a magasnyomású tisztításban: az új EASY!Force HD magasnyomású pisztollyal nulla tartóerőt kell kifejtenie, és kevesebb stresszel, hatékonyabban tisztíthat.
Ergonómiai szempontok.
A magasnyomású tisztítókkal történő munka fizikailag megerőltető. Ezért nagyon fontos az ergonómia. A hagyományos HD magasnyomású pisztolyok folyamatos megtartása hamar kifáraszt, fájó kezeket és görcsös testtartást eredményez. Nehéz végrehajtani nagyobb felületű tisztítási munkálatokat gyakori szünetek beiktatása vagy a kezelő leváltása nélkül. EASY!Force technológiánk ezt egyszer és mindenkorra megváltoztatja. Sosem volt még ilyen könnyű a magas nyomással való tisztítás.
Teljes egészében kerámia szelep a hosszabb élettartamért.
Amikor a magasnyomású pisztolyok csődöt mondanak, az nagyrészt a részecskék által károsított hibás szelepek miatt fordul elő. Az EASY!Force ennek is véget vet: a szelep egy kerámiagolyót tartalmaz kerámia tömítőülékkel, ami minden kárt okozó részecskének ellenáll. Ez a hagyományos szelepekkel rendelkező magasnyomású pisztolyokhoz képest ötszörösére növeli az élettartamot.
Magától adódó biztonságos munkavégzés.
Az új EASY!Force magasnyomású pisztoly biztonsági kioldója megakadályozza a nem kívánt működést, és maximális biztonságot nyújt a használat során – a könnyű használat feláldozása nélkül. Csak egyszer meg kell húzni a ravaszt a magasnyomású sugár kiengedéséhez – intuitív és egyszerű megoldás. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly nyitott állapotban marad egészen addig, amíg a ravasz be van húzva. A ravasz elengedésekor a magasnyomású pisztoly automatikusan lekapcsol.
Bármilyen szituációban kényelmes.
Gondoskodunk az ergonómiáról, így bármilyen szituációban kényelmesen érezheti magát. Az EASY!Force HD magasnyomású pisztoly a könnyű használathoz optimális ergonómiát biztosít bármilyen működési pozícióban. Bizonyos helyzetekben, különösen fej felett vagy különféle szögekben történő munkavégzésnél egy extra fogantyú is használható.
Hogy legyen hol megragadni a munkát.
Új EASY!Lock generációnk szórószárának opcionális fogantyúja lehetővé teszi, hogy az adott feladathoz igazítsuk a testtartásunkat, ezáltal könnyebbé teszi a munkavégzést. A testtartás gyakori változtatása lehetővé teszi a hosszabb és pihentetőbb munkavégzést.
Az extra fogantyút a szórószárra erősíthetjük. Úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen az üzemeltető magasságához és az ideális munkavégzési szöghöz. Ezt gyorsan és kényelmesen megtehetjük egy beállítócsavarral. A fogantyú ergonomikus dizájnja 2 fogófelületet biztosít annak megfelelően, hogy jobb- vagy balkezesek vagyunk. A 360°-ban forgatható szórószárnak köszönhetően az extra fogantyú a nagyobb rugalmasság érdekében egyszerűen elfordítható munkavégzés közben.