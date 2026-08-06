EASY!Force : Még sosem volt ilyen könnyű irányítani a nyomást.

Tapasztalja meg az ergonómia új dimenzióit a magasnyomású tisztításban: az új EASY!Force HD magasnyomású pisztollyal nulla tartóerőt kell kifejtenie, és kevesebb stresszel, hatékonyabban tisztíthat.

Ergonómiai szempontok.

A magasnyomású tisztítókkal történő munka fizikailag megerőltető. Ezért nagyon fontos az ergonómia. A hagyományos HD magasnyomású pisztolyok folyamatos megtartása hamar kifáraszt, fájó kezeket és görcsös testtartást eredményez. Nehéz végrehajtani nagyobb felületű tisztítási munkálatokat gyakori szünetek beiktatása vagy a kezelő leváltása nélkül. EASY!Force technológiánk ezt egyszer és mindenkorra megváltoztatja. Sosem volt még ilyen könnyű a magas nyomással való tisztítás.

Teljes egészében kerámia szelep a hosszabb élettartamért.

Amikor a magasnyomású pisztolyok csődöt mondanak, az nagyrészt a részecskék által károsított hibás szelepek miatt fordul elő. Az EASY!Force ennek is véget vet: a szelep egy kerámiagolyót tartalmaz kerámia tömítőülékkel, ami minden kárt okozó részecskének ellenáll. Ez a hagyományos szelepekkel rendelkező magasnyomású pisztolyokhoz képest ötszörösére növeli az élettartamot.

Magától adódó biztonságos munkavégzés.

Az új EASY!Force magasnyomású pisztoly biztonsági kioldója megakadályozza a nem kívánt működést, és maximális biztonságot nyújt a használat során – a könnyű használat feláldozása nélkül. Csak egyszer meg kell húzni a ravaszt a magasnyomású sugár kiengedéséhez – intuitív és egyszerű megoldás. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly nyitott állapotban marad egészen addig, amíg a ravasz be van húzva. A ravasz elengedésekor a magasnyomású pisztoly automatikusan lekapcsol.