Erőátviteles forgó kefehenger

Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításhoz. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.

A rozsdamentes acélból és PEEK-ből készített, kiváló minőségű és hosszú élettartamú hidraulikus forgó kefehenger újabb és újabb lehetőségeket tár fel a professzionális magasnyomású tisztítógépeink előtt - még a legkisebb gépek, illetve az alacsonyabb vízmennyiség esetében is. A beépített permetezővel ellátott forgó kefehenger lehetővé teszi a különböző keménységű kefetartozékok használatát a tökéletes vízkiürítés érdekében, ráadásul ezeket a gyorscserélő rendszernek köszönhetően nagyon könnyű cserélni, továbbá ezek a tartozékok tökéletesen biztonságosan csatlakoztathatóak a forgó kefehengerhez. A forgó kefehenger opcionálisan közvetlenül felszerelhető a permetező szórószárakra vagy teleszkópos szórószárakra. A kiegészítők a verziótól függően alkalmasak napenergia-berendezések, üvegfelületek, odafigyelést igénylő és kevésbé kényes homlokzatok igazán igénybevevő letakarítására, valamint kő- vagy fafelületű teraszok tisztítására is. A homlokzat tisztításához a kefék automatikusan felfelé fordíthatóak, ezáltal csökkentve a felhasználó fizikális erőkifejtését. Ezenkívül opcionálisan kiegészíthető egy fröccsenés-gátlóval (4.762-621.0) és egy Vario csatlakozóval (4.481-042.0) is.

Jellemzők és előnyök
Erőátviteles forgó kefehenger: Forgó hidraulikus hengerkefe-meghajtó
Forgó hidraulikus hengerkefe-meghajtó
Nincs szükség külön motorra a kefe meghajtásához. Kompakt konstrukció és kis súly. Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és PEEK-ből.
Erőátviteles forgó kefehenger: Cserélhető kefetartozékok
Cserélhető kefetartozékok
Garantálja az optimális kefehasználatot minden felületen. A kefe-tartozékok hallható kapcsolódása biztosítja a biztonságos használatot. A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe-tartozék kiválasztását.
Erőátviteles forgó kefehenger: Beépített permetezőrúd
Beépített permetezőrúd
Egyenletes vízkiürítés a kefe teljes hossza mentén.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 350 / 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 40
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 2,1

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Napenergia-létesítmények, (Plexi) üvegből készült felületek és télikertek tisztításához
  • Homlokzatok, redőnyök és zsalu tisztításához
  • Szövetek és membránfóliák tisztításához
  • Kő- vagy fafelületű teraszok tisztításához
Tartozékok
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