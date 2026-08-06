A rozsdamentes acélból és PEEK-ből készített, kiváló minőségű és hosszú élettartamú hidraulikus forgó kefehenger újabb és újabb lehetőségeket tár fel a professzionális magasnyomású tisztítógépeink előtt - még a legkisebb gépek, illetve az alacsonyabb vízmennyiség esetében is. A beépített permetezővel ellátott forgó kefehenger lehetővé teszi a különböző keménységű kefetartozékok használatát a tökéletes vízkiürítés érdekében, ráadásul ezeket a gyorscserélő rendszernek köszönhetően nagyon könnyű cserélni, továbbá ezek a tartozékok tökéletesen biztonságosan csatlakoztathatóak a forgó kefehengerhez. A forgó kefehenger opcionálisan közvetlenül felszerelhető a permetező szórószárakra vagy teleszkópos szórószárakra. A kiegészítők a verziótól függően alkalmasak napenergia-berendezések, üvegfelületek, odafigyelést igénylő és kevésbé kényes homlokzatok igazán igénybevevő letakarítására, valamint kő- vagy fafelületű teraszok tisztítására is. A homlokzat tisztításához a kefék automatikusan felfelé fordíthatóak, ezáltal csökkentve a felhasználó fizikális erőkifejtését. Ezenkívül opcionálisan kiegészíthető egy fröccsenés-gátlóval (4.762-621.0) és egy Vario csatlakozóval (4.481-042.0) is.