Erőátviteles forgó kefehenger
Hidraulikus forgó kefehenger. A homlokzatok vagy napenergia-berendezések professzionális, magasnyomású tisztítógépeinkkel történő tisztításhoz. Felszerelhető permetező szórószárra vagy teleszkópos szórószárra.
A rozsdamentes acélból és PEEK-ből készített, kiváló minőségű és hosszú élettartamú hidraulikus forgó kefehenger újabb és újabb lehetőségeket tár fel a professzionális magasnyomású tisztítógépeink előtt - még a legkisebb gépek, illetve az alacsonyabb vízmennyiség esetében is. A beépített permetezővel ellátott forgó kefehenger lehetővé teszi a különböző keménységű kefetartozékok használatát a tökéletes vízkiürítés érdekében, ráadásul ezeket a gyorscserélő rendszernek köszönhetően nagyon könnyű cserélni, továbbá ezek a tartozékok tökéletesen biztonságosan csatlakoztathatóak a forgó kefehengerhez. A forgó kefehenger opcionálisan közvetlenül felszerelhető a permetező szórószárakra vagy teleszkópos szórószárakra. A kiegészítők a verziótól függően alkalmasak napenergia-berendezések, üvegfelületek, odafigyelést igénylő és kevésbé kényes homlokzatok igazán igénybevevő letakarítására, valamint kő- vagy fafelületű teraszok tisztítására is. A homlokzat tisztításához a kefék automatikusan felfelé fordíthatóak, ezáltal csökkentve a felhasználó fizikális erőkifejtését. Ezenkívül opcionálisan kiegészíthető egy fröccsenés-gátlóval (4.762-621.0) és egy Vario csatlakozóval (4.481-042.0) is.
Jellemzők és előnyök
Forgó hidraulikus hengerkefe-meghajtóNincs szükség külön motorra a kefe meghajtásához. Kompakt konstrukció és kis súly. Kiváló minőségű kivitel rozsdamentes acélból és PEEK-ből.
Cserélhető kefetartozékokGarantálja az optimális kefehasználatot minden felületen. A kefe-tartozékok hallható kapcsolódása biztosítja a biztonságos használatot. A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe-tartozék kiválasztását.
Beépített permetezőrúdEgyenletes vízkiürítés a kefe teljes hossza mentén.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|350 / 1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|40
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|2,1
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Alkalmazási területek
- Napenergia-létesítmények, (Plexi) üvegből készült felületek és télikertek tisztításához
- Homlokzatok, redőnyök és zsalu tisztításához
- Szövetek és membránfóliák tisztításához
- Kő- vagy fafelületű teraszok tisztításához
Tartozékok
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