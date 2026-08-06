Habosító tartályos szórószár Basic 1, 350 l / h - 600 l / h

350–600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.

VehiclePro RM 838 habtisztítónkkal felhasználva az újan fejlesztett Basic 1 tartályos habosító szórószár a tisztítószer felhasználását a jövőben 50 százalékkal csökkenti. A Servo-Control funkció nélküli és óránkénti 350-600 literes vízszállítású magasnyomású tisztítókhoz való szórószár nagyon jó habminőséggel, egyszerű kezelhetőséggel és kiváló anyagokkal nyűgözi le felhasználóját, mint például a sárgaréz alapzat a hosszú élettartamért. A pontos adagolás 3-fokozatban történik a beépített rekeszen keresztül, amely hatékonyan megakadályozza a véletlen elállítódást. A stabil, ergonómikus és formatervezésének köszönhetően kimondottan biztosan álló tisztítószertartály nagy betöltőnyílással, gyors cserét biztosító több-bekezdésű menettel, valamint a nyakán kiegészítő markolattal rendelkezik.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 350 - 600
Fúvókaméret ( ) 38
Max. nyomás (bar) 300
Adagolás (%) 1 - 2 - 4
Tartálytérfogat (l) 1
Hőmérséklet (°C) max. 60
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,8

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