VehiclePro RM 838 habtisztítónkkal felhasználva az újan fejlesztett Basic 1 tartályos habosító szórószár a tisztítószer felhasználását a jövőben 50 százalékkal csökkenti. A Servo-Control funkció nélküli és óránkénti 350-600 literes vízszállítású magasnyomású tisztítókhoz való szórószár nagyon jó habminőséggel, egyszerű kezelhetőséggel és kiváló anyagokkal nyűgözi le felhasználóját, mint például a sárgaréz alapzat a hosszú élettartamért. A pontos adagolás 3-fokozatban történik a beépített rekeszen keresztül, amely hatékonyan megakadályozza a véletlen elállítódást. A stabil, ergonómikus és formatervezésének köszönhetően kimondottan biztosan álló tisztítószertartály nagy betöltőnyílással, gyors cserét biztosító több-bekezdésű menettel, valamint a nyakán kiegészítő markolattal rendelkezik.