Habosító tartályos szórószár Basic 1, 350 l / h - 600 l / h
350–600 l/órás vízszállítású magasnyomású mosókhoz: az új, masszív és kiváló minőségű Basic 1 tartályos habosító szórószár kitűnő habminőséggel és feleannyi tisztítószer felhasználásával.
VehiclePro RM 838 habtisztítónkkal felhasználva az újan fejlesztett Basic 1 tartályos habosító szórószár a tisztítószer felhasználását a jövőben 50 százalékkal csökkenti. A Servo-Control funkció nélküli és óránkénti 350-600 literes vízszállítású magasnyomású tisztítókhoz való szórószár nagyon jó habminőséggel, egyszerű kezelhetőséggel és kiváló anyagokkal nyűgözi le felhasználóját, mint például a sárgaréz alapzat a hosszú élettartamért. A pontos adagolás 3-fokozatban történik a beépített rekeszen keresztül, amely hatékonyan megakadályozza a véletlen elállítódást. A stabil, ergonómikus és formatervezésének köszönhetően kimondottan biztosan álló tisztítószertartály nagy betöltőnyílással, gyors cserét biztosító több-bekezdésű menettel, valamint a nyakán kiegészítő markolattal rendelkezik.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átfolyási sebesség (l / h)
|350 - 600
|Fúvókaméret ( )
|38
|Max. nyomás (bar)
|300
|Adagolás (%)
|1 - 2 - 4
|Tartálytérfogat (l)
|1
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Csatlakozómenet
|EASY!Lock
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
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