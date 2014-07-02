Lapos-redős szűrő, papír

A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.

A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.

Jellemzők és előnyök
Cellulózrost anyagból készült
  • Nagyon költséghatékony a fenntartása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Porosztály L / M
Szín Fehér
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 140 x 57 x 240

Videók

Alkalmazási területek
  • Száraz por és durva szennyeződések eltávolításához (zöld kód)
  • L és M porosztályokhoz ajánlott