Lapos-redős szűrő, papír
A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.
A(z M porosztályra bevizsgált) lapos-redős papírszűrő az NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M és NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M modellekhez alkalmas.
Jellemzők és előnyök
Cellulózrost anyagból készült
- Nagyon költséghatékony a fenntartása.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Porosztály
|L / M
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|140 x 57 x 240
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz por és durva szennyeződések eltávolításához (zöld kód)
- L és M porosztályokhoz ajánlott