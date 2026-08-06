A matractisztító szűrőkészlete garantálja a folyamatosan magas higiéniai tisztítási teljesítményt. Ebben alapvető szerepet játszik a kétlépcsős szűrőrendszer, amelyet a porgyűjtőben található habszűrő és a különálló motorvédő szűrő együttműködése biztosít. A habszűrő először megbízhatóan felszívja a nagyobb részecskéket. Ez a hatékony előszűrés megvédi a mögötte lévő szűrőt a gyors eltömődéstől. Az eredmény: folyamatosan magas szívóteljesítmény, a tisztítási folyamat során észrevehető teljesítménycsökkenés nélkül. Ezenkívül a kettős szűrőgát csökkenti a készülék motorjának kopását. A motorvédőszűrő még a legfinomabb porszemcséket is felfogja, így megbízható védelmet nyújt a motor számára. Ez a védelmi mechanizmus jelentősen növeli a matracporszívó élettartamát. A hosszú távú teljes működőképesség biztosítása érdekében ajánlott mind a habszűrőt, mind a motorvédőszűrőt minden használat után megtisztítani.