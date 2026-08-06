Szűrőkészlet VCH 4 UVClean
A matractisztító szűrőkészletben található motorvédő szűrő és habszűrő hatékonyan szűri ki a finom port, atkákat, baktériumokat és bőrpikkelyeket. Higiénikus matrac tisztításhoz.
A matractisztító szűrőkészlete garantálja a folyamatosan magas higiéniai tisztítási teljesítményt. Ebben alapvető szerepet játszik a kétlépcsős szűrőrendszer, amelyet a porgyűjtőben található habszűrő és a különálló motorvédő szűrő együttműködése biztosít. A habszűrő először megbízhatóan felszívja a nagyobb részecskéket. Ez a hatékony előszűrés megvédi a mögötte lévő szűrőt a gyors eltömődéstől. Az eredmény: folyamatosan magas szívóteljesítmény, a tisztítási folyamat során észrevehető teljesítménycsökkenés nélkül. Ezenkívül a kettős szűrőgát csökkenti a készülék motorjának kopását. A motorvédőszűrő még a legfinomabb porszemcséket is felfogja, így megbízható védelmet nyújt a motor számára. Ez a védelmi mechanizmus jelentősen növeli a matracporszívó élettartamát. A hosszú távú teljes működőképesség biztosítása érdekében ajánlott mind a habszűrőt, mind a motorvédőszűrőt minden használat után megtisztítani.
Jellemzők és előnyök
Kétfázisú szűrőtisztítási funkció
Egyszerűen cserélhető
Eltávolítható és mosható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|6
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|64 x 32 x 50