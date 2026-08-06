Legyen szó akár ablakok, homlokzatok vagy napelemek tisztításáról, akár ozmózis vízzel, akár alacsony nyomáson és mosókefékkel, akár magas nyomáson. A mi hibrid teleszkópos TL 7 H szórószárunk multifunkcionális, és akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Egy speciális szén-üvegszál keverékből készült, amely kiváló merevséggel és ugyanakkor nagyon alacsony súllyal rendelkezik. Az innovatív gyorskioldók lehetővé teszik a kényelmes visszahúzást és meghosszabbítást, míg a beépített csavarodásgátló berendezés és az elforgatható alap biztosítja a maximálisan ergonomikus munkakörülményeket. A szorítóerő szerszám nélküli és egyenkénti beállíthatósága szintén megkönnyíti a kezelést. Hordozó hevederrel együtt is használható az alján lévő kampónak köszönhetően.