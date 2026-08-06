Teleszkópos szórószár hibrid 7 m

A többfunkciós hibrid teleszkópos TL 7 H szórószár merev és könnyű szén-üvegszál keverékből készült. Teleszkóposan hosszabbítható a gyorskioldóknak köszönhetően. Akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható.

Legyen szó akár ablakok, homlokzatok vagy napelemek tisztításáról, akár ozmózis vízzel, akár alacsony nyomáson és mosókefékkel, akár magas nyomáson. A mi hibrid teleszkópos TL 7 H szórószárunk multifunkcionális, és akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Egy speciális szén-üvegszál keverékből készült, amely kiváló merevséggel és ugyanakkor nagyon alacsony súllyal rendelkezik. Az innovatív gyorskioldók lehetővé teszik a kényelmes visszahúzást és meghosszabbítást, míg a beépített csavarodásgátló berendezés és az elforgatható alap biztosítja a maximálisan ergonomikus munkakörülményeket. A szorítóerő szerszám nélküli és egyenkénti beállíthatósága szintén megkönnyíti a kezelést. Hordozó hevederrel együtt is használható az alján lévő kampónak köszönhetően.

Jellemzők és előnyök
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m: Többfunkciós használat
Többfunkciós használat
Ablakok, homlokzatok és napelemek ozmózisos vízzel történő tisztításához. Magas nyomáson vagy alacsony nyomáson történő, mosókefés tisztításhoz.
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m: Maximális ergonómia
Maximális ergonómia
A szórószárak előfordulás elleni rögzítése a biztonságos és ergonomikus munkavégzés érdekében. Gyorskioldók a szórószár összeillesztéseinek gyors és egyszerű meglazításához. Az elforgatható alap biztosítja az egyszerű és ergonomikus munkát.
Teleszkópos szórószár hibrid 7 m: Felhasználóbarát
Felhasználóbarát
A gyorskioldókon a szorítóerő szerszám nélküli beállíthatósága. Beakasztós horgokkal, amelyek a vízcsövet a szórószáron kívül vezetik. Az alap horoggal van felszerelve a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
Maximális biztonság
  • A könnyedén kitapintható és látható kihúzható rögzítő megakadályozza a véletlen szétszerelést.
  • Elektromosan nem vezető szórószár alapelem.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teleszkópos nyél hossza (m) 2 - 7
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Anyag Hybrid
Elements 5
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 4,6

A csomag tartalma

  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Szerszám nélküli szorítóerő-beállítás
  • Tömlőakasztó
  • Kihúzható dugó

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas ablakok, homlokzatok és napelemek tisztítására.
Tartozékok