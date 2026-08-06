Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m
Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.
Az ablakok, homlokzatok és napelemek magas vagy alacsony nyomáson történő tisztítására szolgáló különféle alkalmazási területeken túl a TL 10 C teleszkópos szórószárral szívó funkciók is elérhetőek, mind például a csöveken található por felszívására. Kiváló minőségű szénszálból készült, továbbá a praktikus gyorskioldó rögzítőknek és a szerszám nélkül állítható szorítóerőnek köszönhetően akár 10 m-es hosszúságúra is nyújtható a TL 10 C, amely ráadásul maximális merevséggel és minimális súllyal rendelkezik. A beépített csavarodásgátló berendezés, valamint az elforgatható alap még biztonságosabb és ergonomikusabb munkát tesz lehetővé. Az alapon található egy kampó is a hordozó heveder biztonságos rögzítésének érdekében.
Jellemzők és előnyök
Többfunkciós használatAblakok, homlokzatok és napelemek ozmózisos vízzel történő tisztításához. Magas nyomáson vagy alacsony nyomáson történő, mosókefés tisztításhoz.
Maximális ergonómiaA szórószárak előfordulás elleni rögzítése a biztonságos és ergonomikus munkavégzés érdekében. Gyorskioldók a szórószár összeillesztéseinek gyors és egyszerű meglazításához. Az elforgatható alap biztosítja az egyszerű és ergonomikus munkát.
FelhasználóbarátA gyorskioldókon a szorítóerő szerszám nélküli beállíthatósága. Beakasztós horgokkal, amelyek a vízcsövet a szórószáron kívül vezetik. Az alap horoggal van felszerelve a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
Maximális biztonság
- A könnyedén kitapintható és látható kihúzható rögzítő megakadályozza a véletlen szétszerelést.
- Elektromosan nem vezető szórószár alapelem.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teleszkópos nyél hossza (m)
|2,2 - 10
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Anyag
|Karbon
|Elements
|7
|Csatlakozómenet
|M 18
|Csomagolási súly (kg)
|9,3
A csomag tartalma
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Szerszám nélküli szorítóerő-beállítás
- Tömlőakasztó
- Kihúzható dugó
Videók
Kompatibilis készülékek
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/13 P Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SX Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Alkalmazási területek
- Kiválóan alkalmas ablakok, homlokzatok és napelemek tisztítására.
- Szintén lehetővé teszi a nagy magasságban történő porszívózást is.