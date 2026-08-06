Az ablakok, homlokzatok és napelemek magas vagy alacsony nyomáson történő tisztítására szolgáló különféle alkalmazási területeken túl a TL 10 C teleszkópos szórószárral szívó funkciók is elérhetőek, mind például a csöveken található por felszívására. Kiváló minőségű szénszálból készült, továbbá a praktikus gyorskioldó rögzítőknek és a szerszám nélkül állítható szorítóerőnek köszönhetően akár 10 m-es hosszúságúra is nyújtható a TL 10 C, amely ráadásul maximális merevséggel és minimális súllyal rendelkezik. A beépített csavarodásgátló berendezés, valamint az elforgatható alap még biztonságosabb és ergonomikusabb munkát tesz lehetővé. Az alapon található egy kampó is a hordozó heveder biztonságos rögzítésének érdekében.