Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m

Szénszálas teleszkópos TL 10 C szórószár. Akár 10 m-es hosszúságúra nyújtható, és praktikus gyorskioldókkal van felszerelve. Többfunkciós használatra alkalmas a homlokzatok, ablakok vagy napelemek tisztításakor.

Az ablakok, homlokzatok és napelemek magas vagy alacsony nyomáson történő tisztítására szolgáló különféle alkalmazási területeken túl a TL 10 C teleszkópos szórószárral szívó funkciók is elérhetőek, mind például a csöveken található por felszívására. Kiváló minőségű szénszálból készült, továbbá a praktikus gyorskioldó rögzítőknek és a szerszám nélkül állítható szorítóerőnek köszönhetően akár 10 m-es hosszúságúra is nyújtható a TL 10 C, amely ráadásul maximális merevséggel és minimális súllyal rendelkezik. A beépített csavarodásgátló berendezés, valamint az elforgatható alap még biztonságosabb és ergonomikusabb munkát tesz lehetővé. Az alapon található egy kampó is a hordozó heveder biztonságos rögzítésének érdekében.

Jellemzők és előnyök
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m: Többfunkciós használat
Többfunkciós használat
Ablakok, homlokzatok és napelemek ozmózisos vízzel történő tisztításához. Magas nyomáson vagy alacsony nyomáson történő, mosókefés tisztításhoz.
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m: Maximális ergonómia
Maximális ergonómia
A szórószárak előfordulás elleni rögzítése a biztonságos és ergonomikus munkavégzés érdekében. Gyorskioldók a szórószár összeillesztéseinek gyors és egyszerű meglazításához. Az elforgatható alap biztosítja az egyszerű és ergonomikus munkát.
Teleszkópos szórószár szénszálból 10 m: Felhasználóbarát
Felhasználóbarát
A gyorskioldókon a szorítóerő szerszám nélküli beállíthatósága. Beakasztós horgokkal, amelyek a vízcsövet a szórószáron kívül vezetik. Az alap horoggal van felszerelve a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
Maximális biztonság
  • A könnyedén kitapintható és látható kihúzható rögzítő megakadályozza a véletlen szétszerelést.
  • Elektromosan nem vezető szórószár alapelem.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teleszkópos nyél hossza (m) 2,2 - 10
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Anyag Karbon
Elements 7
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 9,3

A csomag tartalma

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Szerszám nélküli szorítóerő-beállítás
  • Tömlőakasztó
  • Kihúzható dugó

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas ablakok, homlokzatok és napelemek tisztítására.
  • Szintén lehetővé teszi a nagy magasságban történő porszívózást is.
Tartozékok