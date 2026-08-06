Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m

Maximális merevség minimális súly: a TL 14 C teleszkópos szórószár szénszálból készült. Óriási, 14 m-es hosszúságúra nyújtható, multifunkcionális és könnyen használható a gyorskioldóknak köszönhetően.

A merev és könnyű szénszálból készült, teleszkópos TL 14 C szórószár akár 14 méter hosszúságúra nyújtható, és szinte korlátlan felhasználási területeken alkalmazható. Használható ablakok, homlokzatok vagy napelemek ozmózisos vízzel történő tisztítására, valamint magasnyomáson és alacsony nyomáson való takarításra, ráadásul akár porszívózásra is alkalmas, pl. ereszcsatornák esetében. A visszahúzás és a meghosszabbítás rendkívül egyszerű az innovatív gyorskioldóknak köszönhetően, a szorítóerő szerszám nélkül is egyenként beállítható és változtatható. A hordozó heveder rögzítéséhez az elforgatható, horoggal ellátott alap, valamint az egyedi csavarodásgátló védelem nagyon biztonságos és ergonomikus munkakörülményeket biztosít.

Jellemzők és előnyök
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m: Többfunkciós használat
Többfunkciós használat
Ablakok, homlokzatok és napelemek ozmózisos vízzel történő tisztításához. Magas nyomáson vagy alacsony nyomáson történő, mosókefés tisztításhoz.
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m: Maximális ergonómia
Maximális ergonómia
A szórószárak előfordulás elleni rögzítése a biztonságos és ergonomikus munkavégzés érdekében. Gyorskioldók a szórószár összeillesztéseinek gyors és egyszerű meglazításához. Az elforgatható alap biztosítja az egyszerű és ergonomikus munkát.
Teleszkópos szórószár szénszálból 14 m: Felhasználóbarát
Felhasználóbarát
A gyorskioldókon a szorítóerő szerszám nélküli beállíthatósága. Beakasztós horgokkal, amelyek a vízcsövet a szórószáron kívül vezetik. Az alap horoggal van felszerelve a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
Maximális biztonság
  • A könnyedén kitapintható és látható kihúzható rögzítő megakadályozza a véletlen szétszerelést.
  • Elektromosan nem vezető szórószár alapelem.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teleszkópos nyél hossza (m) 2,4 - 14
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Anyag Karbon
Elements 10
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 10,2

A csomag tartalma

  • Vacuuming
  • Tool less clamp force adjustment
  • Anti-Spin
  • Szerszám nélküli szorítóerő-beállítás
  • Tömlőakasztó
  • Kihúzható dugó

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas ablakok, homlokzatok és napelemek tisztítására.
  • Szintén lehetővé teszi a nagy magasságban történő porszívózást is.
Tartozékok