A merev és könnyű szénszálból készült, teleszkópos TL 14 C szórószár akár 14 méter hosszúságúra nyújtható, és szinte korlátlan felhasználási területeken alkalmazható. Használható ablakok, homlokzatok vagy napelemek ozmózisos vízzel történő tisztítására, valamint magasnyomáson és alacsony nyomáson való takarításra, ráadásul akár porszívózásra is alkalmas, pl. ereszcsatornák esetében. A visszahúzás és a meghosszabbítás rendkívül egyszerű az innovatív gyorskioldóknak köszönhetően, a szorítóerő szerszám nélkül is egyenként beállítható és változtatható. A hordozó heveder rögzítéséhez az elforgatható, horoggal ellátott alap, valamint az egyedi csavarodásgátló védelem nagyon biztonságos és ergonomikus munkakörülményeket biztosít.