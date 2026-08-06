Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m

A robusztus és könnyű üvegszálból készült, teleszkópos TL 7 F szórószár akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható. Praktikus gyorskioldókkal az egyszerű visszahúzáshoz és meghosszabbításhoz.

A kefékkel és ozmózisos vízzel működő, akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható üvegszálas TL 7 F teleszkópos szórószárunk kiválóan alkalmas az ablakok, a homlokzatok és a napelemek tisztítására. A praktikus gyorskioldók lehetővé teszik a kényelmes visszahúzást és meghosszabbítást, a szorítóerő könnyedén és szerszámok nélkül egyesével beállítható és változtatható. Az elforgatható alap biztosítja a nagyon egyszerű és ergonomikus munkát - szükség esetén a hordozó heveder közvetlenül az alaphoz rögzíthető.

Jellemzők és előnyök
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m: Többfunkciós használat
Többfunkciós használat
Ablakok, homlokzatok és napelemek ozmózisos vízzel történő tisztításához. Magas nyomáson vagy alacsony nyomáson történő, mosókefés tisztításhoz.
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m: Maximális ergonómia
Maximális ergonómia
Gyorskioldók a szórószár összeillesztéseinek gyors és egyszerű meglazításához. Az elforgatható alap biztosítja az egyszerű és ergonomikus munkát.
Teleszkópos szórószár üvegszálból 7 m: Felhasználóbarát
Felhasználóbarát
A gyorskioldókon a szorítóerő szerszám nélküli beállíthatósága. Beakasztós horgokkal, amelyek a vízcsövet a szórószáron kívül vezetik. Az alap horoggal van felszerelve a heveder és a tartókeret rögzítéséhez.
Maximális biztonság
  • A könnyedén kitapintható és látható kihúzható rögzítő megakadályozza a véletlen szétszerelést.
  • Elektromosan nem vezető szórószár alapelem.
Specifikációk

Műszaki adatok

Teleszkópos nyél hossza (m) 2 - 7
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Anyag Üveggyapot
Elements 5
Csatlakozómenet M 18
Csomagolási súly (kg) 5,1

A csomag tartalma

  • Tool less clamp force adjustment
  • Szerszám nélküli szorítóerő-beállítás
  • Tömlőakasztó
  • Kihúzható dugó

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas ablakok, homlokzatok és napelemek tisztítására.
Tartozékok