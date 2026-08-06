A kefékkel és ozmózisos vízzel működő, akár 7 m-es hosszúságúra nyújtható üvegszálas TL 7 F teleszkópos szórószárunk kiválóan alkalmas az ablakok, a homlokzatok és a napelemek tisztítására. A praktikus gyorskioldók lehetővé teszik a kényelmes visszahúzást és meghosszabbítást, a szorítóerő könnyedén és szerszámok nélkül egyesével beállítható és változtatható. Az elforgatható alap biztosítja a nagyon egyszerű és ergonomikus munkát - szükség esetén a hordozó heveder közvetlenül az alaphoz rögzíthető.