Part number: 6.280-105.0Fine abrasive for removing rust/paint. Grit size: 0.2-0.8 mm. Ideal for cleaning clinker, brick, sandstone, terrazzo, steel, bronze, hardwood and concrete.
Packaging size (kg)
25
Packaging unit (Piece(s))
1
Weight incl. packaging (kg)
25.1
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Product information
Safety data sheet
Application areas
Abrasive (bag)