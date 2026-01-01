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    Quick-fitting pipe union plug nipple tra | Kärcher

    Metal adapter with threaded end and smooth cylindrical body, isolated on white background.

    Quick-fitting pipe union plug nipple tra

    Part number: 2.115-001.0

    Hardened stainless steel male coupling for quick coupling 2.115-000. With M 22 x 1.5 external thread.