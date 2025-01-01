SanitPro Daily Cleaner CA 20 C eco!perform

Free Shipping Over €50
Part number: 6.295-679.0Highly concentrated sanitary cleaner for manual maintenance cleaning. With innovative acid combination for effortless removal of mineral soiling. With EU Ecolabel certification.
Packaging size (l)
1
Packaging unit (Piece(s))
12
pH value
2.1
Weight incl. packaging (kg)
1.2
Product
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
